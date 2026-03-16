El pasado viernes Deportes Concepción cayó categóricamente en su visita a Audax Italiano, lo que significó la salida del entrenador Patricio Almendra, quien se convirtió en el cuarto DT en dejar su cargo en lo que va del año en el Campeonato Nacional.

Por ello, el León de Collao se encuentra buscando a su reemplazante. En ese contexto, en las últimas horas se conoció que los penquistas ya tendrían muy adelantado a su nuevo director técnico, el cual tiene pasado en el fútbol chileno.

DT con experiencia en el fútbol chileno se acerca a Concepción

El elegido por la dirigencia de los Lilas sería Walter Lemma, según reveló el medio Sabes Deportes. El entrenador argentino tendría un acuerdo con Concepción y podría ser confirmado en las próximas horas.

Lemma cuenta con experiencia en nuestro país luego de dirigir a Unión La Calera entre 2024 y 2025. En los cementeros estuvo al mando durante 48 partidos, registrando 16 triunfos, 12 empates y 20 derrotas.

Además, fue ayudante de Gustavo Quinteros durante su paso por Colo Colo, por lo que conoce el medio, lo cual es importante para la directiva de Deportes Concepción, cuyo objetivo es evitar el descenso tras el mal arranque de temporada.

¿Cómo está Concepción en el Campeonato Nacional?

Deportes Concepción no lo ha pasado bien en su retorno a la Primera División. El León de Collao es el colista exclusivo del Campeonato Nacional, situación que tiene muy preocupados a sus hinchas.

En sus primeros siete partidos, el equipo de la Región del BioBío registra solo un triunfo, además de un empate y cuatro derrotas. Con 4 puntos de 21 posible, se encuentran en el fondo de la tabla de posiciones, aunque a solo tres unidades de sus antecesores en la clasificación.

De concretarse el arribo de Walter Lemma, su principal misión será sacar el elenco lila de la parte baja de la tabla de posiciones y espantar a los fantasmas del descenso.

¿Cuándo juega Concepción?

Mientras abrocha a su nuevo entrenador, Deportes Concepción se prepara para volver a saltar a la cancha el próximo sábado 21 de marzo a las 12:00 horas cuando visite a Huachipato por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026.

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