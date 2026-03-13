Deportes Concepción se quedó sin técnico: Patricio Almendra dejó la banca del Leon de Collao tras la derrota por 3-0 ante Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida por la Fecha 7 del Campeonato Nacional 2026.

Almendra deja el club tras siete fechas en las que apenas pudo conseguir una victoria y un empate, mientras que el resto fueron solo derrotas. El estratega no pudo replicar lo hecho en la Primera B del 2025 cuando logró el ascenso con los Lilas mediante la Liguilla.

¿Qué dijo Patricio Almendra tras su salida de Deportes Concepción?

En conferencia de prensa, Patricio Almendra dio a conocer su adiós de Deportes Concepción: “Quiero darle las gracias a la directiva, al club, al dueño, a la gente que confió en mí para volver al club después de tanto tiempo. Me voy con sensaciones encontradas, el año pasado fue muy bueno, fue un año muy feliz, logramos objetivos que eran importantes para el club, ascendimos y hoy estamos en Primera División”.

“Lamentablemente estos tres meses no fueron buenos, pero me voy con la sensación de haber hecho la pega, haber disfrutado a mi club en Primera División en estos meses“, señaló.

“Le pedimos disculpas a toda la hinchada, que es mucha, el equipo más grande de la zona, por no haber logrado complacer y darles alegría, estamos en una situación complicada. Espero que el cuerpo técnico que venga pueda sacar adelante la tarea. Hablé con los jugadores, ya me despedí, y venía a eso, a darle las gracias a todos“, sentenció, sin dejar claro si es que renunció o le pidieron la salida desde la dirigencia del club.

¿Quién será el próximo DT de Deportes Concepción?

Todavía no hay claridad sobre quien será el próximo entrenador de Deportes Concepción. De hecho, todavía el club no ha dado a conocer el DT que se hará cargo del equipo de forma interina para los siguientes partidos.

El próximo desafío del Conce será ante Huachipato en Talcahuano este sábado 21 de marzo a las 12:00 horas, compromiso que será válido por la Fecha 1 del Grupo A de la Copa de la Liga 2026.

De ahora en más hay tres duelos por este nuevo torneo del fútbol chileno, por lo que el Campeonato Nacional recién vuelve la primera semana de abril, lo que permitirá que el equipo trabaje para revertir su mal momento en la competición.