Audax Italiano y Deportes Concepción juegan este viernes 13 de marzo a las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida por la fecha 7 del Campeonato Nacional 2026. El partido será transmitido a través de TNT Sports Premium y vía streaming en HBO Max.
¿Quién transmite en vivo Audax Italiano vs Concepción?
- 📺 TV: TNT Sports Premium.
- 💻 Streaming: HBO Max.
- Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.
¿Cuándo y a qué hora juegan Audax Italiano vs Concepción?
El duelo entre Audax Italiano y Deportes Concepción se juega este viernes 13 de marzo a las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.
- 🗓 Fecha: Viernes 13 de marzo
- 🕣 Hora: 20:00 horas
- 🏟 Estadio: Estadio Bicentenario de La Florida
Árbitros del partido entre Audax Italiano vs Concepción
- Árbitro: Nicolás Millas
- 1er asistente: José Retamal
- 2do asistente: Felipe Jara
- Cuarto árbitro: Gastón Philippe
- VAR: Juan Lara
- AVAR: Dione Rissios
¿Cómo llegan Audax Italiano y Concepción?
Audax Italiano viene de caer por la cuenta mínima ante Colo Colo en condición de local, resultado que lo dejó en la decimotercera posición del Campeonato Nacional.
Por su parte, fue derrotado por 2-0 en su último encuentro ante Ñublense. El León de Collao marcha en la penúltima ubicación de la tabla con cuatro puntos.
El último cruce entre ambos clubes por la Primera División se remonta al 11 de mayo del 2008 en el Estadio Municipal de Concepción (actual Ester Roa), donde los itálicos se impusieron por 4-1. Sin embargo, en 2025 se vieron las caras en la fase de grupos de la Copa Chile, donde igualaron sin goles en el primer partido y los de La Florida se impusieron por 2-1 en el otro.
Probable formación de Audax Italiano vs Concepción
Tomás Ahumada; Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Daniel Piña; Paolo Guajardo, Marco Collao, Federico Mateos, Esteban Matus; Nicolás Aedo, Rodrigo Cabral y Diego Coelho. DT: Gustavo Lema.
Probable formación de Concepción vs Audax Italiano
César Dutra; Ariel Cáceres, Diego Carrasco, Norman Rodríguez, Javier Rojas; Nelson Sepúlveda, Misael Dávila, Jorge Henríquez, Leonardo Valencia; Ignacio Mesías y Joaquín Larrivey. DT: Patricio Almendra.