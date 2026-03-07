Audax Italiano ha sido uno de los equipos que más ha destacado por el rendimiento de sus jóvenes futbolistas en el fútbol chileno. La campaña anterior del cuadro de La Florida permitió que varios jugadores despertaran interés en otros clubes del Campeonato Nacional.

Uno de esos casos fue el de Esteban Matus, lateral izquierdo de 24 años que durante el último mercado de fichajes apareció en la órbita de Colo Colo. El propio futbolista confirmó recientemente que existieron contactos para evaluar la posibilidad de vestir la camiseta alba.

Esteban Matus Colo Colo y las conversaciones que no llegaron a concretarse

El defensor de Audax Italiano reconoció que Colo Colo analizó su fichaje durante el último mercado de pases. Según explicó, su representante mantuvo conversaciones con dirigentes del Cacique, aunque el interés nunca se transformó en una oferta concreta.

Durante una entrevista en DSports, el jugador confirmó el acercamiento. “Claro, hubo conversaciones con mi representante, pero no se llegó a nada oficial. Sé que me tenían en carpeta, pero no pasó más allá de eso”, explicó el lateral izquierdo.

El futbolista también valoró el hecho de que equipos grandes del país se hayan interesado en su rendimiento, lo que considera una señal positiva para su carrera.

El presente de Esteban Matus en Audax Italiano

Más allá del interés que despertó en Colo Colo, Esteban Matus aseguró que su principal objetivo es seguir consolidándose en Audax Italiano durante la temporada. El lateral ha sido una de las piezas importantes del equipo floridano y espera mantener su nivel para continuar creciendo dentro del fútbol chileno.

“Sé que las cosas las estoy haciendo bien y por eso los equipos grandes se fijan en uno. La idea es seguir reafirmando eso durante este año”, comentó.

Que linda manerita de anotar tu séptimo gol de tu carrera, Matus querido 💚#ForzaAudax🇮🇹 pic.twitter.com/Y8MYe7Eto7 — Audax Italiano (@audaxitaliano) March 5, 2026

El sueño del salto al extranjero del lateral de Audax

El defensor también dejó claro cuál es su gran meta a futuro: dar el salto al fútbol internacional. Según explicó, el objetivo es continuar mejorando su rendimiento para tener opciones concretas de partir al extranjero en los próximos mercados de transferencias.

“Lo que siempre he buscado es dar el paso al extranjero. Ese es mi sueño. Con las actuaciones que he tenido siento que me voy acercando de a poco”, señaló.

El lateral también aseguró que seguirá enfocado en aportar al equipo con buenas actuaciones, goles o asistencias, lo que podría abrirle puertas tanto en el mercado internacional como en una eventual convocatoria a la Selección Chilena.