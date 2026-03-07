Colo Colo vive horas sensibles antes de visitar a Audax Italiano por la sexta fecha del Campeonato Nacional. La presión sobre Fernando Ortiz creció luego de la caída en el Superclásico, por lo que cada decisión del técnico albo está siendo observada con especial atención.

En ese escenario, una de las situaciones que más llamó la atención entre los hinchas fue la ausencia de un fichaje en la citación. El jugador asomaba como alternativa, pero finalmente quedó al margen en una convocatoria reducida a 20 futbolistas.

Matías Fernández Colo Colo y el motivo de su ausencia ante Audax Italiano

Matías Fernández no fue citado por Colo Colo para enfrentar a Audax Italiano debido a que se encuentra enfermo. Esa es la razón que explica su ausencia y descarta, al menos por ahora, una salida por decisión técnica definitiva. Así por lo menos lo postula Dale Albo.

La situación generó comentarios porque el lateral ya acumulaba varios partidos sin sumar minutos, pese a haber llegado como refuerzo. Su último antecedente en cancha había dejado dudas y, desde entonces, perdió terreno en la disputa por el puesto.

Fernando Ortiz mantuvo otra vez a Jeyson Rojas en la pelea por la banda

Mientras Matías Fernández quedó fuera, Jeyson Rojas volvió a ganar espacio en la estructura de Fernando Ortiz. El lateral se consolidó como alternativa por la derecha y otra vez apareció mejor posicionado en la consideración del cuerpo técnico.

La decisión no pasa sólo por la contingencia médica. También refleja cómo fue evolucionando la competencia interna en Colo Colo durante las últimas semanas, con un plantel que atraviesa ajustes fuertes en plena presión por los resultados.

¡𝐇𝐎𝐘 𝐉𝐔𝐄𝐆𝐀 𝐂𝐎𝐋𝐎-𝐂𝐎𝐋𝐎!



🆚️: Audax Italiano

🕕: 18:00 hrs

🏟: Estadio municipal de La Florida



— Colo-Colo (@ColoColo) March 7, 2026

La formación de Colo Colo para visitar a Audax Italiano tuvo otro giro táctico

En el último trabajo previo al partido, Fernando Ortiz probó una formación con línea de tres en defensa e incluyó a Arturo Vidal en la zaga. Esa modificación se sumó a la ausencia de Javier Correa en el once titular, en una señal clara de que el DT busca respuestas rápidas tras el golpe en el Superclásico.

Según lo trabajado en la previa, Colo Colo formaría con Fernando de Paul; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Diego Ulloa, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez y Lautaro Pastrán; Maximiliano Romero.

El duelo ante Audax Italiano aparece como una prueba clave para el técnico y para un equipo que necesita frenar el ruido.