Matías Fernández, histórico ídolo albo, rompió el silencio para analizar el presente del Cacique. En medio de un arranque irregular, el exvolante evitó las polémicas por la derrota en el Superclásico.

Además, el campeón de América aprovechó la instancia para enviar un potente mensaje de apoyo al “King”. También abordó el debate sobre el rol del enganche clásico cargado hacia las bandas.

¿Qué dijo Matías Fernández sobre el presente de Colo Colo?

Matías Fernández, histórico “14” de Colo Colo, conversó con Cooperativa Deportes sobre la actualidad del cuadro popular. Pese a que el equipo de Fernando Ortiz ha sido cuestionado por su rendimiento en este arranque de temporada, el ídolo albo se mostró optimista. “Colo Colo es Colo Colo y siempre compite”, afirmó el exvolante, quien además destacó la jerarquía del plantel.

El exjugador del Villarreal agregó que “creo que igual tiene grandes jugadores, así que espero que haga una gran campaña”.

Respecto al último cruce con Universidad de Chile, Fernández reconoció que lo vivió como un hincha más. “Sí, lo vi esperando que Colo Colo ganara”, comentó, aunque evitó profundizar en el análisis del Superclásico porque “después se hace masivo”.

Matías Fernández respladó a Arturo Vidal

Uno de los temas que le preguntaron a Matías fue el presente de Arturo Vidal, quien ha enfrentado algunas críticas, principalmente por el rendimiento colectivo de Colo Colo en los últimos partidos.

Ante este escenario, Fernández no dudó en entregarle su respaldo al mediocampista del Cacique. “A Arturo le deseo lo mejor, es mi amigo, así que espero que rinda y que cada día juegue mejor”, señaló el exvolante.

Con estas palabras, el ídolo albo le entregó un claro espaldarazo al “King”, en medio del irregular momento que atraviesa el equipo.

Mati Fernández y Vidal en la previa de Venezuela Chile 2007 / Photosport

Mati Fernández habló del rol de “10” en Colo Colo

Finalmente, Fernández se refirió a la eterna discusión táctica sobre la posición del enganche y si es efectivo ubicarlo por las bandas, como lo hizo Jorge Almirón o el “Tano” Ortiz con Claudio Aquino. “Te puedo hablar de mi experiencia, así que obviamente a mí en lo personal cuando me tocaba en la banda no me sentía cómodo“, confesó el “14 de los blancos”.

De todas formas, el exfutbolista aclaró que “a lo mejor hay otros jugadores que sí se sienten cómodos” en esa zona de la cancha. Así, reapareciendo sin estridencias pero con convicción, el ídolo deja un mensaje potente recordando que el club siempre está llamado a competir.