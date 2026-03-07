Noticias de Colo Colo HOY sábado 7 de marzo: otra prueba para Ortiz frente a Audax Italiano y los cambios que prepara
Sebastián Díaz Iturrieta
Las novedades del Cacique en una jornada que podría ser clave para la continuidad del entrenador albo.
Otra jornada de Colo Colo en el Campeonato Nacional, este sábado visitarán La Florida para enfrentar a Audax Italiano con la necesidad de olvidar la derrota ante la U en el Superclásico. Fernando Ortiz ya avisó que hará cambios en su equipo por las bajas que tiene en ofensiva, al menos dos nombres nuevos deberá probar el argentino para sacarle puntos a los Floridanos.
Otra derrota esta jornada en el Bicentenariopondría contra las cuerdas a un entrenador que todavía no logra convencer el paladar del hincha.
