Otra jornada de Colo Colo en el Campeonato Nacional, este sábado visitarán La Florida para enfrentar a Audax Italiano con la necesidad de olvidar la derrota ante la U en el Superclásico. Fernando Ortiz ya avisó que hará cambios en su equipo por las bajas que tiene en ofensiva, al menos dos nombres nuevos deberá probar el argentino para sacarle puntos a los Floridanos.

Otra derrota esta jornada en el Bicentenario pondría contra las cuerdas a un entrenador que todavía no logra convencer el paladar del hincha.