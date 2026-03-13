Audax Italiano se impuso por 3-0 a Deportes Concepción en el estadio Bicentenario de La Florida y sumó valiosos tres puntos que lo acercan a la parte alta de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2026, a solo dos unidades del líder Colo Colo (10 contra 12).

Por su parte, el León de Collao queda hundido en el fondo con apenas cuatro unidades y su director técnico Patricio Almendra queda muy cuestionado, con posibilidades de dejar su puesto en los próximos días, dado que no ha podido replicar el buen rendimiento que tuvo en la Primera B del pasado año 2025.

Los goles de Audax Italiano vs Concepción por el Campeonato Nacional 2026

El inicio fue arrollador por parte de Audax Italiano: el primer tanto llegó apenas a los tres minutos de juego a través de un certero cabezazo de Enzo Ferrario, el que dejó sin opciones al portero César Dutra de Deportes Concepción, y marcó en parte el camino que se venía.

Todo fue tan rápido que en los 9′ cayó el segundo tanto mediante Giovani Chiaverano, quien aprovechó su oportunidad de ser titular en este duelo, y aumentó las cifras para un elenco itálico que estaba imparable.

La tercera cifra fue convertida en los 32′ por Franco Troyansky, delantero que recibió un pase en profundidad y con gran técnica controló el balón y convirtió con pierna zurda generando la gran alegría de la parcialidad audina que arribó al Bicentenario de La Florida.

Estadísticas de Audax Italiano vs Concepción por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 7 Audax Italiano 3 0 Descanso Deportes Concepción Enzo Ferrario 3′

Giovani Chiaverano 10′

Franco Troyansky 32′ Franco Troyansky 45′ Resumen

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Alineaciones

Estadísticas del partido 45 + 3 ‘ Audax Italiano Tarjeta amarilla : Franco Troyansky 32 ‘ Audax Italiano Asistencia : Marcelo Ortiz 32 ‘ Audax Italiano Gol regular : Franco Troyansky 13 ‘ Deportes Concepción Sustitución entra : Nelson Sepulveda 13 ‘ Deportes Concepción Sustitución sale : Mario Sandoval 10 ‘ Audax Italiano Asistencia : Paolo Guajardo 10 ‘ Audax Italiano Gol regular : Giovani Chiaverano 3 ‘ Audax Italiano Asistencia : Nicolas Aedo 3 ‘ Audax Italiano Gol regular : Enzo Ferrario [ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. [ +3 ‘ ] Amonestación para Franco Troyansky. Asistencia de Marcelo Ortiz en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Franco Troyansky! Cambio: se retira Mario Sandoval y entra en su lugar Nelson Sepulveda. Asistencia de Paolo Guajardo en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Giovani Chiaverano! Asistencia de Nicolas Aedo en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Enzo Ferrario! El árbitro da inicio al encuentro. Audax Italiano Audax Italiano 4-3-3 1 Tomas

Ahumada 4 Daniel

Pina 13 Enzo

Ferrario 23 Esteban

Matus 29 Marcelo

Ortiz 8 Marco

Collao 18 Nicolas

Aedo 28 Federico

Mateos 7 Paolo

Guajardo 21 Giovani

Chiaverano 11 Franco

Troyansky Entrenador

0 Gustavo Lema

Suplentes

25 Pedro Garrido



6 Mario Sandoval



9 Diego Coelho



10 Rodrigo Cabral



14 Diego Monreal



16 Oliver Rojas



17 Favian Loyola



20 Martin Jimenez



35 Raimundo Rebolledo

Deportes Concepción Deportes Concepción 4-3-3 1 Cesar 3 Diego

Carrasco 4 Ariel

Caceres 21 Norman

Rodriguez 11 Bryan

Vejar 10 Valencia 18 Yonathan

Rodriguez 16 Mario

Sandoval 19 Aldrix

Jara 24 Matias

Cavalleri 32 Joaquín

Larrivey Entrenador

0 Patricio Almendra

Suplentes

25 Nicolas Araya



13 Cristian Suarez



23 Javier Rojas



20 Jorge Henriquez



27 Nelson Sepulveda



30 Ethan Espinoza



7 Angel Gillard



9 Carlos Escobar



22 Misael Davila

6 Faltas Cometidas 6 0 Fuera de Juego 2 58 Posesión de Balón 42 1 Tarjetas Amarillas 0 1 Tiros Fuera 4 3 Tiros a Puerta 2 1 Corners 1 0 Tarjetas Rojas 0 7 Saques de Portería 2 0 Penaltis 0 8 Tiros Libres 0 2 Paradas 0 1 Tiros Fuera 1ª Mitad 4 3 Tiros a Puerta 1ª Mitad 2 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 2 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 1 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 0 1 Corners 1ª Mitad 1 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 6 Faltas Cometidas 1ª Mitad 6

¿Cuándo vuelven a jugar Audax Italiano y Concepción?

Audax Italiano vuelve a la acción el próximo viernes 20 de marzo a las 20:30 horas contra Unión La Calera en el estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar, en su debut en la Copa de la Liga 2026 (Grupo D en el que también están U de Chile y Deportes La Serena), torneo que hace su estreno en el fútbol chileno en esta temporada.

Por la misma competencia, Deportes Concepción chocará ante Huachipato en Talcahuano, el sábado 21 de marzo a las 12:00 horas, en el marco del Grupo A, que comparten con Colo Colo y Coquimbo Unido.