Audax Italiano se impuso por 3-0 a Deportes Concepción en el estadio Bicentenario de La Florida y sumó valiosos tres puntos que lo acercan a la parte alta de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2026, a solo dos unidades del líder Colo Colo (10 contra 12).

Por su parte, el León de Collao queda hundido en el fondo con apenas cuatro unidades y su director técnico Patricio Almendra queda muy cuestionado, con posibilidades de dejar su puesto en los próximos días, dado que no ha podido replicar el buen rendimiento que tuvo en la Primera B del pasado año 2025.

Los goles de Audax Italiano vs Concepción por el Campeonato Nacional 2026

El inicio fue arrollador por parte de Audax Italiano: el primer tanto llegó apenas a los tres minutos de juego a través de un certero cabezazo de Enzo Ferrario, el que dejó sin opciones al portero César Dutra de Deportes Concepción, y marcó en parte el camino que se venía.

Todo fue tan rápido que en los 9′ cayó el segundo tanto mediante Giovani Chiaverano, quien aprovechó su oportunidad de ser titular en este duelo, y aumentó las cifras para un elenco itálico que estaba imparable.

La tercera cifra fue convertida en los 32′ por Franco Troyansky, delantero que recibió un pase en profundidad y con gran técnica controló el balón y convirtió con pierna zurda generando la gran alegría de la parcialidad audina que arribó al Bicentenario de La Florida.

Estadísticas de Audax Italiano vs Concepción por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 7
Audax Italiano
13/03/2026 20:00
3
0
Descanso
Deportes Concepción
  • Enzo Ferrario 3′
  • Giovani Chiaverano 10′
  • Franco Troyansky 32′
  • Franco Troyansky 45′
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  • Estadísticas del partido
45 + 3 ‘
Audax Italiano
Tarjeta amarilla : Franco Troyansky
32 ‘
Audax Italiano
Asistencia : Marcelo Ortiz
32 ‘
Audax Italiano
Gol regular : Franco Troyansky
13 ‘
Deportes Concepción
Sustitución entra : Nelson Sepulveda
13 ‘
Deportes Concepción
Sustitución sale : Mario Sandoval
10 ‘
Audax Italiano
Asistencia : Paolo Guajardo
10 ‘
Audax Italiano
Gol regular : Giovani Chiaverano
3 ‘
Audax Italiano
Asistencia : Nicolas Aedo
3 ‘
Audax Italiano
Gol regular : Enzo Ferrario
[ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
[ +3 ‘ ] Amonestación para Franco Troyansky.
Asistencia de Marcelo Ortiz en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Franco Troyansky!
Cambio: se retira Mario Sandoval y entra en su lugar Nelson Sepulveda.
Asistencia de Paolo Guajardo en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Giovani Chiaverano!
Asistencia de Nicolas Aedo en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Enzo Ferrario!
El árbitro da inicio al encuentro.
Audax Italiano
4-3-3
Tomas Ahumada 1
Tomas
Ahumada
Daniel Pina 4
Daniel
Pina
Enzo Ferrario 13
Enzo
Ferrario
Esteban Matus 23
Esteban
Matus
Marcelo Ortiz 29
Marcelo
Ortiz
Marco Collao 8
Marco
Collao
Nicolas Aedo 18
Nicolas
Aedo
Federico Mateos 28
Federico
Mateos
Paolo Guajardo 7
Paolo
Guajardo
Giovani Chiaverano 21
Giovani
Chiaverano
Franco Troyansky 11
Franco
Troyansky
  • Entrenador
  • 0
    Gustavo Lema
  • Suplentes
  • 25
    Pedro Garrido
  • 6
    Mario Sandoval
  • 9
    Diego Coelho
  • 10
    Rodrigo Cabral
  • 14
    Diego Monreal
  • 16
    Oliver Rojas
  • 17
    Favian Loyola
  • 20
    Martin Jimenez
  • 35
    Raimundo Rebolledo
Deportes Concepción
4-3-3
Cesar 1
Cesar
Diego Carrasco 3
Diego
Carrasco
Ariel Caceres 4
Ariel
Caceres
Norman Rodriguez 21
Norman
Rodriguez
Bryan Vejar 11
Bryan
Vejar
Valencia 10
Valencia
Yonathan Rodriguez 18
Yonathan
Rodriguez
Mario Sandoval 16
Mario
Sandoval
Aldrix Jara 19
Aldrix
Jara
Matias Cavalleri 24
Matias
Cavalleri
Joaquín Larrivey 32
Joaquín
Larrivey
  • Entrenador
  • 0
    Patricio Almendra
  • Suplentes
  • 25
    Nicolas Araya
  • 13
    Cristian Suarez
  • 23
    Javier Rojas
  • 20
    Jorge Henriquez
  • 27
    Nelson Sepulveda
  • 30
    Ethan Espinoza
  • 7
    Angel Gillard
  • 9
    Carlos Escobar
  • 22
    Misael Davila
6
Faltas Cometidas
6
0
Fuera de Juego
2
58
Posesión de Balón
42
1
Tarjetas Amarillas
0
1
Tiros Fuera
4
3
Tiros a Puerta
2
1
Corners
1
0
Tarjetas Rojas
0
7
Saques de Portería
2
0
Penaltis
0
8
Tiros Libres
0
2
Paradas
0
1
Tiros Fuera 1ª Mitad
4
3
Tiros a Puerta 1ª Mitad
2
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
2
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
0
1
Corners 1ª Mitad
1
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
6
Faltas Cometidas 1ª Mitad
6

¿Cuándo vuelven a jugar Audax Italiano y Concepción?

Audax Italiano vuelve a la acción el próximo viernes 20 de marzo a las 20:30 horas contra Unión La Calera en el estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar, en su debut en la Copa de la Liga 2026 (Grupo D en el que también están U de Chile y Deportes La Serena), torneo que hace su estreno en el fútbol chileno en esta temporada.

Por la misma competencia, Deportes Concepción chocará ante Huachipato en Talcahuano, el sábado 21 de marzo a las 12:00 horas, en el marco del Grupo A, que comparten con Colo Colo y Coquimbo Unido.

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