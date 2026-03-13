Audax Italiano se impuso por 3-0 a Deportes Concepción en el estadio Bicentenario de La Florida y sumó valiosos tres puntos que lo acercan a la parte alta de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2026, a solo dos unidades del líder Colo Colo (10 contra 12).
Por su parte, el León de Collao queda hundido en el fondo con apenas cuatro unidades y su director técnico Patricio Almendra queda muy cuestionado, con posibilidades de dejar su puesto en los próximos días, dado que no ha podido replicar el buen rendimiento que tuvo en la Primera B del pasado año 2025.
Los goles de Audax Italiano vs Concepción por el Campeonato Nacional 2026
El inicio fue arrollador por parte de Audax Italiano: el primer tanto llegó apenas a los tres minutos de juego a través de un certero cabezazo de Enzo Ferrario, el que dejó sin opciones al portero César Dutra de Deportes Concepción, y marcó en parte el camino que se venía.
Todo fue tan rápido que en los 9′ cayó el segundo tanto mediante Giovani Chiaverano, quien aprovechó su oportunidad de ser titular en este duelo, y aumentó las cifras para un elenco itálico que estaba imparable.
La tercera cifra fue convertida en los 32′ por Franco Troyansky, delantero que recibió un pase en profundidad y con gran técnica controló el balón y convirtió con pierna zurda generando la gran alegría de la parcialidad audina que arribó al Bicentenario de La Florida.
Estadísticas de Audax Italiano vs Concepción por el Campeonato Nacional 2026
- Enzo Ferrario 3′
- Giovani Chiaverano 10′
- Franco Troyansky 32′
- Franco Troyansky 45′
- Resumen
- Comentarios
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
Ahumada
Pina
Ferrario
Matus
Ortiz
Collao
Aedo
Mateos
Guajardo
Chiaverano
Troyansky
- Entrenador
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0Gustavo Lema
- Suplentes
-
25Pedro Garrido
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6Mario Sandoval
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9Diego Coelho
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10Rodrigo Cabral
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14Diego Monreal
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16Oliver Rojas
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17Favian Loyola
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20Martin Jimenez
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35Raimundo Rebolledo
Carrasco
Caceres
Rodriguez
Vejar
Rodriguez
Sandoval
Jara
Cavalleri
Larrivey
- Entrenador
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0Patricio Almendra
- Suplentes
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25Nicolas Araya
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13Cristian Suarez
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23Javier Rojas
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20Jorge Henriquez
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27Nelson Sepulveda
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30Ethan Espinoza
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7Angel Gillard
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9Carlos Escobar
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22Misael Davila
¿Cuándo vuelven a jugar Audax Italiano y Concepción?
Audax Italiano vuelve a la acción el próximo viernes 20 de marzo a las 20:30 horas contra Unión La Calera en el estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar, en su debut en la Copa de la Liga 2026 (Grupo D en el que también están U de Chile y Deportes La Serena), torneo que hace su estreno en el fútbol chileno en esta temporada.
Por la misma competencia, Deportes Concepción chocará ante Huachipato en Talcahuano, el sábado 21 de marzo a las 12:00 horas, en el marco del Grupo A, que comparten con Colo Colo y Coquimbo Unido.