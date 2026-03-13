🔴 Matchday | FECHA 7 – Liga de Primera Mercado Libre 2026
⚽ Marcador: Audax Italiano 0 – 0 Deportes Concepción
📺 Canal: TNT Sports Premium
🕐 Horario: 20:00 hrs (Chile)
📍 Estadio: Bicentenario Municipal de La Florida, Santiago, Chile

Audax Italiano vs Deportes Concepción, minuto a minuto

¿Dónde ver Audax Italiano vs Deportes Concepción EN VIVO?

El partido entre Audax Italiano y Deportes Concepción por el Campeonato Nacional 2026 se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:​

  • 📺 TNT Sports Premium
  • 💻 HBO Max

La Previa de Audax Italiano vs Deportes Concepción

Este viernes 13 de marzo a las 20:00 horas, el Estadio Bicentenario de La Florida recibe un duelo de necesitados en el torneo. Audax Italiano recibe a Deportes Concepción en la apertura de la séptima jornada del Campeonato Nacional

Audax Italiano llega al encuentro como local con 7 puntos, ubicado en el 13° lugar de la tabla tras caer 0-1 ante Colo Colo en la fecha anterior. Los tanos buscan aprovechar su condición de local, donde exhibe resultados positivos: 3-0 ante U. de Concepción y 1-0 ante Everton.

Deportes Concepción, colista del torneo con apenas 4 puntos, llega golpeado tras caer 0-2 ante Ñublense. El León de Collao acumula cuatro derrotas en seis fechas y necesita urgente sumar para salir del fondo de la tabla.

Formaciones de Audax Italiano y Deportes Concepción

Probable formación de Audax Italiano

Tomás Ahumada; Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Daniel Piña; Paolo Guajardo, Marco Collao, Federico Mateos, Esteban Matus; Nicolás Aedo, Rodrigo Cabral y Diego Coelho.

Probable formación de Deportes Concepción

César Dutra; Ariel Cáceres, Diego Carrasco, Norman Rodríguez, Javier Rojas; Nelson Sepúlveda, Misael Dávila, Jorge Henríquez, Leonardo Valencia; Ignacio Mesías y Joaquín Larrivey

Estadísticas del Audax Italiano vs Deportes Concepción

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 7
Audax Italiano
13/03/2026 20:00
Sin Comenzar
Deportes Concepción
  • Alineaciones
Audax Italiano
4-3-3
Tomas Ahumada 1
Daniel Pina 4
Enzo Ferrario 13
Esteban Matus 23
Marcelo Ortiz 29
Marco Collao 8
Nicolas Aedo 18
Federico Mateos 28
Paolo Guajardo 7
Giovani Chiaverano 21
Franco Troyansky 11
  • Entrenador
  • 0
    Gustavo Lema
  • Suplentes
  • 25
    Pedro Garrido
  • 6
    Mario Sandoval
  • 9
    Diego Coelho
  • 10
    Rodrigo Cabral
  • 14
    Diego Monreal
  • 16
    Oliver Rojas
  • 17
    Favian Loyola
  • 20
    Martin Jimenez
  • 35
    Raimundo Rebolledo
Deportes Concepción
4-3-3
Cesar 1
Diego Carrasco 3
Ariel Caceres 4
Norman Rodriguez 21
Bryan Vejar 11
Valencia 10
Yonathan Rodriguez 18
Mario Sandoval 16
Aldrix Jara 19
Matias Cavalleri 24
Joaquín Larrivey 32
  • Entrenador
  • 0
    Patricio Almendra
  • Suplentes
  • 25
    Nicolas Araya
  • 13
    Cristian Suarez
  • 23
    Javier Rojas
  • 20
    Jorge Henriquez
  • 27
    Nelson Sepulveda
  • 30
    Ethan Espinoza
  • 7
    Angel Gillard
  • 9
    Carlos Escobar
  • 22
    Misael Davila