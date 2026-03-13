⚽ Marcador: Audax Italiano 0 – 0 Deportes Concepción
Audax Italiano vs Deportes Concepción, minuto a minuto
El partido entre Audax Italiano y Deportes Concepción por el Campeonato Nacional 2026 se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:
- 📺 TNT Sports Premium
- 💻 HBO Max
La Previa de Audax Italiano vs Deportes Concepción
Este viernes 13 de marzo a las 20:00 horas, el Estadio Bicentenario de La Florida recibe un duelo de necesitados en el torneo. Audax Italiano recibe a Deportes Concepción en la apertura de la séptima jornada del Campeonato Nacional.
Audax Italiano llega al encuentro como local con 7 puntos, ubicado en el 13° lugar de la tabla tras caer 0-1 ante Colo Colo en la fecha anterior. Los tanos buscan aprovechar su condición de local, donde exhibe resultados positivos: 3-0 ante U. de Concepción y 1-0 ante Everton.
Deportes Concepción, colista del torneo con apenas 4 puntos, llega golpeado tras caer 0-2 ante Ñublense. El León de Collao acumula cuatro derrotas en seis fechas y necesita urgente sumar para salir del fondo de la tabla.
Formaciones de Audax Italiano y Deportes Concepción
Probable formación de Audax Italiano
Tomás Ahumada; Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Daniel Piña; Paolo Guajardo, Marco Collao, Federico Mateos, Esteban Matus; Nicolás Aedo, Rodrigo Cabral y Diego Coelho.
Probable formación de Deportes Concepción
César Dutra; Ariel Cáceres, Diego Carrasco, Norman Rodríguez, Javier Rojas; Nelson Sepúlveda, Misael Dávila, Jorge Henríquez, Leonardo Valencia; Ignacio Mesías y Joaquín Larrivey
Estadísticas del Audax Italiano vs Deportes Concepción
- Alineaciones
Ahumada
Pina
Ferrario
Matus
Ortiz
Collao
Aedo
Mateos
Guajardo
Chiaverano
Troyansky
- Entrenador
0Gustavo Lema
- Suplentes
25Pedro Garrido
6Mario Sandoval
9Diego Coelho
10Rodrigo Cabral
14Diego Monreal
16Oliver Rojas
17Favian Loyola
20Martin Jimenez
35Raimundo Rebolledo
Carrasco
Caceres
Rodriguez
Vejar
Rodriguez
Sandoval
Jara
Cavalleri
Larrivey
- Entrenador
0Patricio Almendra
- Suplentes
25Nicolas Araya
13Cristian Suarez
23Javier Rojas
20Jorge Henriquez
27Nelson Sepulveda
30Ethan Espinoza
7Angel Gillard
9Carlos Escobar
22Misael Davila