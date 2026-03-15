Los futbolistas de Deportes Concepción Joaquín Larrivey y Ángel Gillard, y el volante de Magallanes Cristóbal Jorquera, sufrieron una encerrona este sábado en la Región Metropolitana. El exgoleador de la U de Chile se encontraba junto a su hijo de 7 meses.

Todo ocurrió alrededor de las 21:30 horas en la Autopista Central con Costanera Norte, donde 4 sujetos interceptaron el automóvil de los futbolistas para intimidarlos con armas de fuego. Tras el rápido actuar policial, Carabineros logró detener a uno de los antisociales.

Larrivey, Jorquera y Gillard sufren encerrona

De acuerdo a los primeros antecedentes, los delincuentes interceptaron el automóvil en el que se dirigían los jugadores de Concepción y Magallanes. En el caso de Larrivey, se encontraba junto a su esposa e hijo de apenas 7 meses.

Los sujetos intimidaron a los futbolistas con armas de fuego y los obligaron a descender del vehículo BMW 40i Coupé para huir en él. Luego que se concretó el robo, las víctimas alertaron a las autoridades para dar cuenta de lo ocurrido.

Gracias al sistema de geolocalización (GPS) con la que contaba el auto, las autoridades comenzaron una persecución controlada por la capital, la cual culminó en la comuna de San Bernardo, donde el conductor del automóvil robado perdió el control. Esto permitió la detención de uno de los victimarios.

El detenido fue identificado como Leonardo Toloza Ibarra, hombre chileno de 36 años con antecedentes penales. Los otros tres sujetos escaparon en diferentes direcciones tras bajar del vehículo, por lo que se desconoce su paradero.

Carabineros explica la detención de uno de los involucrados

Joaquín Foster de la 62ª comisaría de San Bernardo detalló cómo se logró la detención de Toloza tras la violenta encerrona de la cual fueron víctimas los tres futbolistas.

“Carabineros logra que estos individuos pierdan el control del vehículo chocando con un poste de alumbrado público, descendiendo cuatro individuos y logrando la detención de uno de ellos, el cual portaba una pistola de fogueo que se encontraba apta para el disparo”, consignó.

Por otro lado, al interior del vehículo se encontraron municiones y alrededor de 450 cajetillas de cigarros, las cuales habrían sido robadas de un local Oxxo posterior al asalto a los futbolistas.

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