La U de Chile continúa buscando al reemplazante de Francisco Meneghini. Si bien son varios los nombres que asoman como opción, en las últimas horas hay uno en particular que ha ido tomando fuerza: Fernando Gago.

El director técnico argentino actualmente se encuentra libre tras su salida del Necaxa mexicano, donde no obtuvo buenos resultados. Pese a ello, es una de las alternativas que baraja la dirigencia de Azul Azul e incluso al otro lado de la cordillera adelantan que su posible arribo “está encaminado”.

Fernando Gago se acerca a la U de Chile

El pasado fin de semana el periodista César Luis Merlo adelantó que “la U de Chile le ofreció el cargo de entrenador a Fernando Gago. El ex DT de Boca se encuentra analizando diversos escenarios de la institución para luego dar una respuesta”.

Sin embargo, en las últimas horas se conocieron más antecedentes y desde Argentina lo dan muy cerca del Centro Deportivo Azul. Así al menos lo aseguró la periodista y relatora de TNT Sports, Sabrina Otaegui, quien a través de sus redes sociales entregó más detalles.

En su cuenta de X, la comunicadora fue clara: “Muy encaminado lo de Fernando Gago para dirigir a la U de Chile”. Incluso se la jugó y adelantó que hay un alto porcentaje de que asuma como DT en la U.

“70%, pero hasta que no firme no se puede asegurar. Cuando le dieron los jugadores que pedía hizo jugar muy bien a sus equipos. En Necaxa le desarmaron el equipo y vendieron al goleador, en Boca fueron todos jugadores que pedía Riquelme y no él”, lanzó.

Muy encaminado lo de Fernando Gago para dirigir a la #UdeChile — Sabrina E. Otaegui (@sabrinaotaegui) March 15, 2026

¿Cuándo tendrá nuevo DT la U de Chile?

Aún no hay una fecha concreta para conocer al nuevo entrenador de la U de Chile. Sin embargo, desde la dirigencia pretenden tener abrochado al sucesor de Francisco Meneghini a fines de marzo.

Considerando el parón del Campeonato Nacional, la idea de Azul Azul es encontrar al nuevo director técnico en los próximos días para que pueda estar ejerciendo en el retorno de la competición en la primera semana de abril.

Por ahora Fernando Gago sería quien corre con ventaja, mientras Jorge Fossati, Ariel Holan y Eduardo Berizzo también aparecen como opciones a la banca del Romántico Viajero.

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