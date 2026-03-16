El triunfo de Colo Colo sobre Huachipato por la fecha 7 del Campeonato Nacional 2026 dejó buenas sensaciones en el equipo albo, que logró consolidarse como líder exclusivo del torneo. En otro encuentro donde el equipo no brilla, pero se queda con los puntos.

Después del encuentro, el entrenador Fernando Ortiz analizó lo ocurrido en la cancha y destacó la actitud de sus dirigidos ante un rival que exigió al máximo al conjunto popular.

Fernando Ortiz valoró el triunfo de Colo Colo ante Huachipato

El técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, resaltó la importancia del triunfo conseguido frente a Huachipato, aunque evitó sacar conclusiones apresuradas sobre el rendimiento del equipo. En conversación con TNT Sports, el estratega albo señaló que el análisis más profundo del encuentro lo realizará posteriormente, aunque dejó en claro que el equipo siempre salió a buscar la victoria.

“El análisis lo hago más tarde, pero siempre tuvimos intenciones de ganar el partido ante un gran rival. Los chicos hicieron un buen trabajo y seguimos creciendo como equipo”, expresó el entrenador.

El mensaje de calma de Ortiz pese al liderato de Colo Colo

Más allá del resultado y de quedar como puntero del Campeonato Nacional, Ortiz prefirió mantener la calma respecto al momento del equipo. El entrenador del Cacique remarcó que la temporada recién comienza y que el plantel debe mantener la concentración para afrontar los próximos desafíos del torneo.

“Es un triunfo más, esto es largo y está recién empezando. Es importante que los muchachos se sientan bien”, comentó el técnico tras el compromiso.

¡𝐂𝐚𝐧𝐭𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐭𝐨𝐝𝐨𝐬, 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐥 𝐂𝐚𝐜𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐯𝐨𝐥𝐯𝐢𝐨́ 𝐚 𝐠𝐚𝐧𝐚𝐫! ⚪️⚫️



Con goles de Álvaro Madrid y Claudio Aquino el Cacique le ganó a Huachipato 2️⃣ – 0️⃣ en el Estadio Monumental 🏟⚽️ pic.twitter.com/UCEGiZYtOX — Colo-Colo (@ColoColo) March 17, 2026

Colo Colo se afirma en la cima del Campeonato Nacional

La victoria frente a Huachipato permitió a Colo Colo quedar como líder en solitario del Campeonato Nacional, consolidando un inicio de temporada positivo para el conjunto albo. El equipo dirigido por Fernando Ortiz ha mostrado solidez en las primeras fechas del torneo, lo que le permite posicionarse como uno de los principales protagonistas del campeonato.

Con el torneo aún en desarrollo, el desafío del cuadro popular será sostener el rendimiento y mantener el nivel que lo tiene hoy en lo más alto de la tabla.