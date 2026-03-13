Javier Correa no lo pasa del todo bien en Colo Colo. El delantero perdió su puesto como titular indiscutido en los albos, situación que lo tiene incómodo dentro del club. De hecho, hizo saber su descontento a uno de los ayudantes del técnico Fernando Ortiz, algo que generó polémica.

Y es que tras ser suplente en la victoria ante Audax Italiano y hacer ingreso en la recta final del partido, el ariete habría abandonado el Bicentenario de La Florida muy molesto. Allí, alguien del staff técnico del Tano intentó tranquilizarlo, pero no obtuvo los resultados esperados.

Si bien han pasado algunos días de lo ocurrido, este viernes Ortiz acudió a conferencia de prensa y abordó lo sucedido, asegurando que Correa se disculpó por su actuar.

El recado de Fernando Ortiz a Javier Correa en Colo Colo

En primer lugar, Fernando Ortiz reconoció lo sucedido en el Estadio Bicentenario de La Florida, aunque afirmó que el tema ya está zanjado. “Lo más importante es que supo que estuvo mal, pidió disculpas. Pasado pisado, pienso para adelante”, dijo el DT en rueda de prensa.

Respecto a la suplencia de Correa, el Tano señaló que “hay una competencia entre jugadores de gran calidad y jerarquía. Hoy el entrenador decide jugar con uno y por nombre, pero Javier sabe que esa pelea diaria es sana”.

Asimismo, el estratega aclaró que pese a las distintas cualidades que tengan Correa y Romero, pueden jugar juntos. “Con diferentes características puedo definir para enfrentar al rival, eso no quiere decir que no puedan estar desde el once inicial”, indicó.

Por último, contó que antes de los partidos les hace ver a los jugadores su decisión y les deja un recado para lo que viene. “Les hablo, les digo lo que pienso y así es la competencia. Juega uno y tiene una buena racha. Si no les toca estar, tienen que brindarse al máximo cuando les toque”, concluyó.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Huachipato?

Tras su victoria ante Audax en La Florida, Colo Colo volverá a saltar a la cancha el lunes 16 de marzo a las 20:30 horas cuando reciba a Huachipato en el Estadio Monumental por la fecha 7 del Campeonato Nacional 2026.

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