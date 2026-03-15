El duelo entre Colo Colo y Huachipato aparece como uno de los partidos más atractivos de la fecha en el Campeonato Nacional. El equipo dirigido por el Cacique llega como líder del torneo, mientras que los Acereros buscan recuperar terreno tras algunos resultados irregulares.

En la previa del compromiso que se disputará en el Estadio Monumental, desde el conjunto de Talcahuano ya comenzaron a calentar el ambiente. Uno de los que tomó la palabra fue el volante uruguayo Santiago Silva, quien analizó el desafío que enfrentarán ante el actual puntero del campeonato.

Huachipato anticipa duelo con Colo Colo y promete rebeldía en el Monumental

El mediocampista de Huachipato, Santiago Silva, aseguró que el equipo no se siente muy distante del nivel del actual líder del torneo. El volante destacó el respeto que genera Colo Colo, pero también dejó en claro que el conjunto acerero confía en sus propias capacidades para competir en Macul.

“No estamos tan lejos de ellos. Colo Colo es un equipo grande, con jugadores importantes y además jugará en su estadio con su gente”, comentó el futbolista en conferencia de prensa.

Santiago Silva advierte que Huachipato buscará cambiar su imagen

El mediocampista uruguayo también se refirió al momento que atraviesa el conjunto acerero y aseguró que el plantel tiene una motivación especial para este compromiso. “Lo importante será cómo estemos nosotros. Si somos agresivos podemos sacar un buen resultado”, señaló el jugador.

El futbolista también reconoció que el equipo arrastra una sensación incómoda tras los últimos partidos y que el duelo ante Colo Colo representa una oportunidad para reaccionar. “Tenemos esa espina por los últimos resultados y el lunes vamos a mostrar mucha más rebeldía”, afirmó el volante.

El escenario del partido entre Colo Colo y Huachipato en el torneo

El encuentro entre Colo Colo y Huachipato se disputará este lunes 16 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Monumental. El equipo albo llega como líder exclusivo del Campeonato Nacional con 12 puntos, mientras que el conjunto acerero se ubica en el noveno puesto con nueve unidades.

El partido aparece como una prueba importante para ambos equipos: Colo Colo buscará mantener su posición en la cima del torneo, mientras que Huachipato intentará recortar distancia en la tabla.