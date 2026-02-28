Deportes Limache derrotó de forma inapelable a Huachipato por 3-0 en el estadio Municipal Lucio Fariña Fernández de Quillota por la Fecha 5 del Campeonato Nacional 2026, duelo que le permitió a los Tomateros quedar en la primera posición con 11 puntos, superando a Huachipato, pero a la espera de lo que haga Colo Colo en el Superclásico ante U de Chile.

Los Acereros, que venían de un duro golpe tras quedar eliminados de la Copa Libertadores frente a Carabobo de Venezuela, ahora ceden la cima de la Liga de Primera, ya que se quedan con nueve unidades.

Los goles de Limache vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2026

Limache abrió la cuenta en los 16 minutos con una gran aparición y mejor finiquito de Jean Meneses. El exseleccionado nacional ha tenido un tremendo regreso al fútbol chileno en estas primeras fechas, demostrando su gran experiencia en el exterior.

En el segundo tiempo se desató la escuadra de Víctor Rivero, anotando goles mediante Yerko González en los 52′ y Vicente Álvarez en los 86′, dando por cerrada una victoria que mereció durante todo el partido por su gran juego.

Los minutos finales fueron casi a placer, con un elenco local que manejaba los tiempos y con el público gritando “ole”. Huachipato no pudo reaccionar en ningún momento del compromiso.

Estadísticas de Limache vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 5 Deportes Limache 3 0 Descanso : 1 0 Finalizado Huachipato Jean Meneses 16′

Yerko Gonzalez 52′

Vicente Alvarez 87′ Flavio Moya 40′ Rodrigo Odriozola 90′ Resumen

Comentarios

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 + 2 ‘ Huachipato Tarjeta amarilla : Rodrigo Odriozola 87 ‘ Deportes Limache Asistencia : Marcos Arturia 87 ‘ Deportes Limache Gol regular : Vicente Alvarez 84 ‘ Deportes Limache Sustitución entra : Vicente Alvarez 84 ‘ Deportes Limache Sustitución sale : Yerko Gonzalez 84 ‘ Deportes Limache Sustitución entra : Carlos Morales 84 ‘ Deportes Limache Sustitución sale : Daniel Castro 76 ‘ Deportes Limache Sustitución entra : Marcos Arturia 76 ‘ Deportes Limache Sustitución sale : Gonzalo Sosa 74 ‘ Huachipato Sustitución entra : Luciano Arriagada 74 ‘ Huachipato Sustitución sale : Maicol Leon 62 ‘ Deportes Limache Sustitución entra : Axel Alfonzo 62 ‘ Deportes Limache Sustitución sale : Joaquin Montecinos 60 ‘ Huachipato Sustitución entra : Mario Briceno 60 ‘ Huachipato Sustitución sale : Lionel Altamirano 60 ‘ Huachipato Sustitución entra : Claudio Torres 60 ‘ Huachipato Sustitución sale : Santiago Silva 52 ‘ Deportes Limache Gol regular : Yerko Gonzalez 46 ‘ Huachipato Sustitución entra : Cris Martinez 46 ‘ Huachipato Sustitución sale : Lucas Velasquez 46 ‘ Huachipato Sustitución entra : Martin Ezequiel Canete 46 ‘ Huachipato Sustitución sale : Kevin Altez 46 ‘ Deportes Limache Sustitución entra : Misael Llanten 46 ‘ Deportes Limache Sustitución sale : Flavio Moya 40 ‘ Deportes Limache Tarjeta amarilla : Flavio Moya 16 ‘ Deportes Limache Asistencia : Flavio Moya 16 ‘ Deportes Limache Gol regular : Jean Meneses [ +2 ‘ ] Amonestación para Rodrigo Odriozola. Asistencia de Marcos Arturia en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Vicente Alvarez! Cambio: se retira Yerko Gonzalez y entra en su lugar Vicente Alvarez. Cambio: se retira Daniel Castro y entra en su lugar Carlos Morales. Cambio: se retira Gonzalo Sosa y entra en su lugar Marcos Arturia. Cambio: se retira Maicol Leon y entra en su lugar Luciano Arriagada. Cambio: se retira Joaquin Montecinos y entra en su lugar Axel Alfonzo. Cambio: se retira Lionel Altamirano y entra en su lugar Mario Briceno. Cambio: se retira Santiago Silva y entra en su lugar Claudio Torres. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Yerko Gonzalez! Cambio: se retira Lucas Velasquez y entra en su lugar Cris Martinez. Cambio: se retira Kevin Altez y entra en su lugar Martin Ezequiel Canete. Cambio: se retira Flavio Moya y entra en su lugar Misael Llanten. Ya en juego el segundo tiempo. [ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. Amonestación para Flavio Moya. Asistencia de Flavio Moya en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Jean Meneses! El árbitro da inicio al encuentro. Deportes Limache Deportes Limache 3-4-3 1 Matias

Borquez 2 Augusto

Aguirre 24 Alfonso

Parot 23 Yerko

Gonzalez 8 Joaquin

Montecinos 27 Ramon

Martinez 21 Flavio

Moya 4 Marcelo

Flores 16 Jean

Meneses 9 Gonzalo

Sosa 19 Daniel

Castro Entrenador

0 Victor Rivero

Suplentes

17 Claudio Gonzalez



5 Axel Alfonzo



6 César Fuentes



7 Carlos Morales



11 Facundo Marin



15 Vicente Alvarez



20 Danilo Catalan



25 Misael Llanten



26 Marcos Arturia

Huachipato Huachipato 3-1-4-2 25 Rodrigo

Odriozola 14 Nicolas

Vargas 5 Rafael

Caroca 13 Renzo

Malanca 6 Claudio

Sepulveda 24 Maicol

Leon 8 Santiago

Silva 30 Kevin

Altez 27 Lucas

Velasquez 15 Maximiliano

Rodriguez 9 Lionel

Altamirano Entrenador

0 Jaime Garcia

Suplentes

1 Sebastian Mella



7 Mario Briceno



10 Martin Ezequiel Canete



16 Luciano Arriagada



20 Cristian Toro



22 Javier Carcamo



23 Cris Martinez



26 Harold Antinirre



29 Claudio Torres

8 Faltas Cometidas 10 1 Fuera de Juego 0 48 Posesión de Balón 52 1 Tarjetas Amarillas 1 8 Tiros Fuera 6 5 Tiros a Puerta 1 4 Corners 1 0 Tarjetas Rojas 0 11 Saques de Portería 10 0 Penaltis 0 0 Tiros Libres 8 2 Paradas 1 4 Tiros Fuera 1ª Mitad 2 3 Tiros Fuera 2ª Mitad 3 2 Tiros a Puerta 1ª Mitad 0 3 Tiros a Puerta 2ª Mitad 1 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 0 1 Fuera de Juego 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 1 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 1 2 Corners 1ª Mitad 0 2 Corners 2ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 6 Faltas Cometidas 1ª Mitad 6 1 Faltas Cometidas 2ª Mitad 4 Últimos enfrentamientos DEP 3 – 0 HUA 28/02/2026 HUA 5 – 4 DEP 10/12/2025 HUA 4 – 0 DEP 17/08/2025 DEP 2 – 3 HUA 14/03/2025

¿Cuándo vuelven a jugar Limache y Huachipato por el Campeonato Nacional 2026?

Liamche vuelve a la cancha el próximo sábado 7 de marzo a las 12:00 horas ante Everton, de visita en el estadio Sausalito de Viña del Mar, por la Fecha 6 del Campeonato Nacional 2026.

Huachipato, por su parte, recibe al actual campeón Coquimbo Unido el mismo sábado y también al mediodía, por lo que ambos elencos tendrán exactamente el mismo tiempo para preparar su siguiente duelo.

Ambos equipos se jugarán nuevamente la opción de mantenerse en la lucha por la cima de la Liga de Primera 2026, tras un buen arranque de temporada.

