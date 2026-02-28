Deportes Limache derrotó de forma inapelable a Huachipato por 3-0 en el estadio Municipal Lucio Fariña Fernández de Quillota por la Fecha 5 del Campeonato Nacional 2026, duelo que le permitió a los Tomateros quedar en la primera posición con 11 puntos, superando a Huachipato, pero a la espera de lo que haga Colo Colo en el Superclásico ante U de Chile.
Los Acereros, que venían de un duro golpe tras quedar eliminados de la Copa Libertadores frente a Carabobo de Venezuela, ahora ceden la cima de la Liga de Primera, ya que se quedan con nueve unidades.
Los goles de Limache vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2026
Limache abrió la cuenta en los 16 minutos con una gran aparición y mejor finiquito de Jean Meneses. El exseleccionado nacional ha tenido un tremendo regreso al fútbol chileno en estas primeras fechas, demostrando su gran experiencia en el exterior.
En el segundo tiempo se desató la escuadra de Víctor Rivero, anotando goles mediante Yerko González en los 52′ y Vicente Álvarez en los 86′, dando por cerrada una victoria que mereció durante todo el partido por su gran juego.
Los minutos finales fueron casi a placer, con un elenco local que manejaba los tiempos y con el público gritando “ole”. Huachipato no pudo reaccionar en ningún momento del compromiso.
Estadísticas de Limache vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2026
- Jean Meneses 16′
- Yerko Gonzalez 52′
- Vicente Alvarez 87′
- Flavio Moya 40′
- Rodrigo Odriozola 90′
Borquez
Aguirre
Parot
Gonzalez
Montecinos
Martinez
Moya
Flores
Meneses
Sosa
Castro
- Entrenador
-
0Victor Rivero
- Suplentes
-
17Claudio Gonzalez
-
5Axel Alfonzo
-
6César Fuentes
-
7Carlos Morales
-
11Facundo Marin
-
15Vicente Alvarez
-
20Danilo Catalan
-
25Misael Llanten
-
26Marcos Arturia
Odriozola
Vargas
Caroca
Malanca
Sepulveda
Leon
Silva
Altez
Velasquez
Rodriguez
Altamirano
- Entrenador
-
0Jaime Garcia
- Suplentes
-
1Sebastian Mella
-
7Mario Briceno
-
10Martin Ezequiel Canete
-
16Luciano Arriagada
-
20Cristian Toro
-
22Javier Carcamo
-
23Cris Martinez
-
26Harold Antinirre
-
29Claudio Torres
¿Cuándo vuelven a jugar Limache y Huachipato por el Campeonato Nacional 2026?
Liamche vuelve a la cancha el próximo sábado 7 de marzo a las 12:00 horas ante Everton, de visita en el estadio Sausalito de Viña del Mar, por la Fecha 6 del Campeonato Nacional 2026.
Huachipato, por su parte, recibe al actual campeón Coquimbo Unido el mismo sábado y también al mediodía, por lo que ambos elencos tendrán exactamente el mismo tiempo para preparar su siguiente duelo.
Ambos equipos se jugarán nuevamente la opción de mantenerse en la lucha por la cima de la Liga de Primera 2026, tras un buen arranque de temporada.
