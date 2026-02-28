Deportes Limache derrotó de forma inapelable a Huachipato por 3-0 en el estadio Municipal Lucio Fariña Fernández de Quillota por la Fecha 5 del Campeonato Nacional 2026, duelo que le permitió a los Tomateros quedar en la primera posición con 11 puntos, superando a Huachipato, pero a la espera de lo que haga Colo Colo en el Superclásico ante U de Chile.

Los Acereros, que venían de un duro golpe tras quedar eliminados de la Copa Libertadores frente a Carabobo de Venezuela, ahora ceden la cima de la Liga de Primera, ya que se quedan con nueve unidades.

Los goles de Limache vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2026

Limache abrió la cuenta en los 16 minutos con una gran aparición y mejor finiquito de Jean Meneses. El exseleccionado nacional ha tenido un tremendo regreso al fútbol chileno en estas primeras fechas, demostrando su gran experiencia en el exterior.

En el segundo tiempo se desató la escuadra de Víctor Rivero, anotando goles mediante Yerko González en los 52′ y Vicente Álvarez en los 86′, dando por cerrada una victoria que mereció durante todo el partido por su gran juego.

Los minutos finales fueron casi a placer, con un elenco local que manejaba los tiempos y con el público gritando “ole”. Huachipato no pudo reaccionar en ningún momento del compromiso.

Estadísticas de Limache vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 5
Deportes Limache
28/02/2026 18:00
3
0
Descanso : 1 0
Finalizado
Huachipato
  • Jean Meneses 16′
  • Yerko Gonzalez 52′
  • Vicente Alvarez 87′
  • Flavio Moya 40′
  • Rodrigo Odriozola 90′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
90 + 2 ‘
Huachipato
Tarjeta amarilla : Rodrigo Odriozola
87 ‘
Deportes Limache
Asistencia : Marcos Arturia
87 ‘
Deportes Limache
Gol regular : Vicente Alvarez
84 ‘
Deportes Limache
Sustitución entra : Vicente Alvarez
84 ‘
Deportes Limache
Sustitución sale : Yerko Gonzalez
84 ‘
Deportes Limache
Sustitución entra : Carlos Morales
84 ‘
Deportes Limache
Sustitución sale : Daniel Castro
76 ‘
Deportes Limache
Sustitución entra : Marcos Arturia
76 ‘
Deportes Limache
Sustitución sale : Gonzalo Sosa
74 ‘
Huachipato
Sustitución entra : Luciano Arriagada
74 ‘
Huachipato
Sustitución sale : Maicol Leon
62 ‘
Deportes Limache
Sustitución entra : Axel Alfonzo
62 ‘
Deportes Limache
Sustitución sale : Joaquin Montecinos
60 ‘
Huachipato
Sustitución entra : Mario Briceno
60 ‘
Huachipato
Sustitución sale : Lionel Altamirano
60 ‘
Huachipato
Sustitución entra : Claudio Torres
60 ‘
Huachipato
Sustitución sale : Santiago Silva
52 ‘
Deportes Limache
Gol regular : Yerko Gonzalez
46 ‘
Huachipato
Sustitución entra : Cris Martinez
46 ‘
Huachipato
Sustitución sale : Lucas Velasquez
46 ‘
Huachipato
Sustitución entra : Martin Ezequiel Canete
46 ‘
Huachipato
Sustitución sale : Kevin Altez
46 ‘
Deportes Limache
Sustitución entra : Misael Llanten
46 ‘
Deportes Limache
Sustitución sale : Flavio Moya
40 ‘
Deportes Limache
Tarjeta amarilla : Flavio Moya
16 ‘
Deportes Limache
Asistencia : Flavio Moya
16 ‘
Deportes Limache
Gol regular : Jean Meneses
[ +2 ‘ ] Amonestación para Rodrigo Odriozola.
Asistencia de Marcos Arturia en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Vicente Alvarez!
Cambio: se retira Yerko Gonzalez y entra en su lugar Vicente Alvarez.
Cambio: se retira Daniel Castro y entra en su lugar Carlos Morales.
Cambio: se retira Gonzalo Sosa y entra en su lugar Marcos Arturia.
Cambio: se retira Maicol Leon y entra en su lugar Luciano Arriagada.
Cambio: se retira Joaquin Montecinos y entra en su lugar Axel Alfonzo.
Cambio: se retira Lionel Altamirano y entra en su lugar Mario Briceno.
Cambio: se retira Santiago Silva y entra en su lugar Claudio Torres.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Yerko Gonzalez!
Cambio: se retira Lucas Velasquez y entra en su lugar Cris Martinez.
Cambio: se retira Kevin Altez y entra en su lugar Martin Ezequiel Canete.
Cambio: se retira Flavio Moya y entra en su lugar Misael Llanten.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
Amonestación para Flavio Moya.
Asistencia de Flavio Moya en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Jean Meneses!
El árbitro da inicio al encuentro.
Deportes Limache
3-4-3
Matias Borquez 1
Matias
Borquez
Augusto Aguirre 2
Augusto
Aguirre
Alfonso Parot 24
Alfonso
Parot
Yerko Gonzalez 23
Yerko
Gonzalez
Joaquin Montecinos 8
Joaquin
Montecinos
Ramon Martinez 27
Ramon
Martinez
Flavio Moya 21
Flavio
Moya
Marcelo Flores 4
Marcelo
Flores
Jean Meneses 16
Jean
Meneses
Gonzalo Sosa 9
Gonzalo
Sosa
Daniel Castro 19
Daniel
Castro
  • Entrenador
  • 0
    Victor Rivero
  • Suplentes
  • 17
    Claudio Gonzalez
  • 5
    Axel Alfonzo
  • 6
    César Fuentes
  • 7
    Carlos Morales
  • 11
    Facundo Marin
  • 15
    Vicente Alvarez
  • 20
    Danilo Catalan
  • 25
    Misael Llanten
  • 26
    Marcos Arturia
Huachipato
3-1-4-2
Rodrigo Odriozola 25
Rodrigo
Odriozola
Nicolas Vargas 14
Nicolas
Vargas
Rafael Caroca 5
Rafael
Caroca
Renzo Malanca 13
Renzo
Malanca
Claudio Sepulveda 6
Claudio
Sepulveda
Maicol Leon 24
Maicol
Leon
Santiago Silva 8
Santiago
Silva
Kevin Altez 30
Kevin
Altez
Lucas Velasquez 27
Lucas
Velasquez
Maximiliano Rodriguez 15
Maximiliano
Rodriguez
Lionel Altamirano 9
Lionel
Altamirano
  • Entrenador
  • 0
    Jaime Garcia
  • Suplentes
  • 1
    Sebastian Mella
  • 7
    Mario Briceno
  • 10
    Martin Ezequiel Canete
  • 16
    Luciano Arriagada
  • 20
    Cristian Toro
  • 22
    Javier Carcamo
  • 23
    Cris Martinez
  • 26
    Harold Antinirre
  • 29
    Claudio Torres
8
Faltas Cometidas
10
1
Fuera de Juego
0
48
Posesión de Balón
52
1
Tarjetas Amarillas
1
8
Tiros Fuera
6
5
Tiros a Puerta
1
4
Corners
1
0
Tarjetas Rojas
0
11
Saques de Portería
10
0
Penaltis
0
0
Tiros Libres
8
2
Paradas
1
4
Tiros Fuera 1ª Mitad
2
3
Tiros Fuera 2ª Mitad
3
2
Tiros a Puerta 1ª Mitad
0
3
Tiros a Puerta 2ª Mitad
1
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
1
Fuera de Juego 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
1
2
Corners 1ª Mitad
0
2
Corners 2ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
6
Faltas Cometidas 1ª Mitad
6
1
Faltas Cometidas 2ª Mitad
4
Últimos enfrentamientos
DEP 3 – 0 HUA 28/02/2026
HUA 5 – 4 DEP 10/12/2025
HUA 4 – 0 DEP 17/08/2025
DEP 2 – 3 HUA 14/03/2025

¿Cuándo vuelven a jugar Limache y Huachipato por el Campeonato Nacional 2026?

Liamche vuelve a la cancha el próximo sábado 7 de marzo a las 12:00 horas ante Everton, de visita en el estadio Sausalito de Viña del Mar, por la Fecha 6 del Campeonato Nacional 2026.

Huachipato, por su parte, recibe al actual campeón Coquimbo Unido el mismo sábado y también al mediodía, por lo que ambos elencos tendrán exactamente el mismo tiempo para preparar su siguiente duelo.

Ambos equipos se jugarán nuevamente la opción de mantenerse en la lucha por la cima de la Liga de Primera 2026, tras un buen arranque de temporada.

En nuestro canal de Google Discover de Al Aire Libre puedes encontrar todas las noticias del Campeonato Nacional 2026.