Colo Colo y U de Chile protagonizan la versión 199 del Superclásico del fútbol chileno. Albos y azules se enfrentan este domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2026. El partido será transmitido a través de TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.
A este compromiso ambos elencos llega en situaciones totalmente opuestas. El Cacique viene de tres triunfos consecutivos, los cuales le han permitido encumbrarse en la parte alta de la tabla de posiciones. Por su parte, el Romántico Viajero aún no conoce de victorias bajo las órdenes de Francisco Meneghini, por lo que le urge quedarse con los tres puntos en Macul.
¿Quién transmite en vivo Colo Colo vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2026?
El duelo entre Colo Colo y la U de Chile será transmitido en televisión a través de TNT Sports Premium, mientras que en vía streaming se podrá ver en TNT Sports de HBO Max.
- TV: TNT Sports Premium.
- Streaming: TNT Sports en MAX.
- Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.
¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs U de Chile?
Colo Colo vs U de Chile juegan este domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.
- Fecha: Domingo 1 de marzo
- Hora: 18:00 horas
- Estadio: Estadio Monumental
Árbitros del partido entre Colo Colo vs U de Chile
- Árbitro: Cristián Garay
- 1er asistente: Miguel Rocha
- 2do asistente: Claudio Urrutia
- Cuarto árbitro: Franco Jiménez
- VAR: Mathias Riquelme
- AVAR: Alejandro Molina
El XI de Colo Colo vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2026
Probable formación: Fernando De Paul; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Diego Ulloa; Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón, Claudio Aquino; Javier Correa y Maximiliano Romero. DT: Fernando Ortiz.
El XI de U de Chile vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2026
Probable formación: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni, Javier Altamirano; Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas. DT: Francisco Meneghini
Minuto a minuto de Colo Colo vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2026
- Estadísticas de equipos
