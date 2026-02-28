Colo Colo y U de Chile protagonizan la versión 199 del Superclásico del fútbol chileno. Albos y azules se enfrentan este domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2026. El partido será transmitido a través de TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.

A este compromiso ambos elencos llega en situaciones totalmente opuestas. El Cacique viene de tres triunfos consecutivos, los cuales le han permitido encumbrarse en la parte alta de la tabla de posiciones. Por su parte, el Romántico Viajero aún no conoce de victorias bajo las órdenes de Francisco Meneghini, por lo que le urge quedarse con los tres puntos en Macul.

¿Quién transmite en vivo Colo Colo vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2026?

El duelo entre Colo Colo y la U de Chile será transmitido en televisión a través de TNT Sports Premium, mientras que en vía streaming se podrá ver en TNT Sports de HBO Max.

TNT Sports en MAX. Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs U de Chile?

Colo Colo vs U de Chile juegan este domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

Árbitros del partido entre Colo Colo vs U de Chile

El XI de Colo Colo vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2026

Probable formación: Fernando De Paul; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Diego Ulloa; Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón, Claudio Aquino; Javier Correa y Maximiliano Romero. DT: Fernando Ortiz.

El XI de U de Chile vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2026

Probable formación: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni, Javier Altamirano; Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas. DT: Francisco Meneghini

Minuto a minuto de Colo Colo vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 5 Colo Colo Sin Comenzar Universidad de Chile Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos COL 0 – 3 UNI 14/09/2025 COL 1 – 0 UNI 31/08/2025 UNI 2 – 1 COL 12/07/2025 COL 0 – 0 UNI 10/08/2024 UNI 1 – 0 COL 10/03/2024

