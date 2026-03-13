Huachipato llega golpeado al partido ante Colo Colo por el Campeonato Nacional. El equipo dirigido por Jaime García perdió a su arquero titular luego de confirmarse que Rodrigo Odriozola fue operado del hombro derecho y estará cerca de cuatro semanas fuera de las canchas. La baja obliga a modificar el equipo que visitará el Estadio Monumental.

La información fue dada a conocer por el periodista Sergio Godoy Acosta quien detalló la situación médica del guardameta uruguayo: “El portero de Huachipato Rodrigo Odriozola es intervenido hoy quirúrgicamente de su hombro derecho, será baja cerca de 4 semanas”, informó el reportero.

El portero de #Huachipato Rodrigo Odriozola es intervenido hoy quirúrgicamente de su hombro derecho, será baja cerca de 4 semanas. Sebastián Mella (20) atajará el lunes ante #ColoColo, quien ya defendió el pórtico acerero ante UCH y Everton. @Cooperativa pic.twitter.com/TzS8Q0FmR0 — Sergio Godoy Acosta (@SGodoyAcosta) March 13, 2026

¿Quién reemplazará a Rodrigo Odriozola en el arco de Huachipato?

El encargado de asumir la portería será Sebastián Mella, arquero formado en el club y exseleccionado Sub 20. El guardameta ya ha tenido presencia en el equipo durante la temporada y fue titular en los partidos ante Everton y Universidad de Chile.

Para Jaime García, el desafío será sostener la seguridad defensiva frente a un rival que suele imponer intensidad en Macul.

¿Cómo llega Huachipato al duelo con Colo Colo?

El cuadro de Talcahuano atraviesa un momento complicado en el torneo. El equipo suma tres derrotas consecutivas y necesita recuperar puntos para no seguir alejándose de los primeros puestos en la tabla.

Aun así, los antecedentes recientes ante el Cacique muestran que el equipo de Jaime García ha sabido competir frente a los albos. En 2025 consiguió un triunfo 2-1 en el estadio CAP con gol de Mario Briceño y luego rescató un empate 2-2 en Macul.