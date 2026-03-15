Colo Colo continúa trabajando para su duelo ante Huachipato. Los albos recibirán al equipo dirigido por Jaime García y Fernando Ortiz se encuentra afinando los últimos detalles para ello. Una de las principales incógnitas es el esquema que utilizará el entrenador, considerando la importante modificación que realizó en el último compromiso ante Audax Italiano, donde pasó de cuatro a tres hombres en el fondo.

Por su parte, en el elenco siderúrgico advierten al Cacique y confían en obtener un buen resultado en el Estadio Monumental. Los de Talcahuano llegan golpeados por los últimos resultados, por lo que esperan renacer futbolísticamente frente al equipo popular en Macul.

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