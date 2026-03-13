Colo Colo volverá al ruedo en el Campeonato Nacional el próximo jueves cuando reciba a Huachipato por la fecha 7. El equipo de Fernando Ortiz tendrá un duro desafío, puesto que al frente tendrá a su bestia negra: Jaime García.

El entrenador de los acereros goza de un favorable registro contra los albos, el cual espera seguir acrecentando en el Estadio Monumental. Por su parte, en el Cacique pretenden acortar la brecha ante el DT.

Jaime García, la bestia negra de Colo Colo

Jaime García se ha convertido en un hueso duro de roer para el equipo Popular. A lo largo de su carrera el estratega ha enfrentado en muchas ocasiones a Colo Colo y casi siempre ha salido airoso.

El director chileno de 48 años se ha visto las caras ante los albos en 12 oportunidades vistiendo los buzos de Deportes La Serena, Ñublense y Huachipato, y solo registra dos derrotas.

García cosecha 5 triunfos ante el Cacique (uno con los papayeros, tres con los chillanejos y uno con los acereros) y 5 empates (cuatro con los Diablos Rojos y otro con los siderúrgicos).

Para remontarse a la última derrota del DT ante la escuadra de Macul hay que remontarse hasta el 2023. En aquella ocasión dirigía a Ñublense y cayó por la cuenta mínima ante el equipo que encabezaba técnicamente Gustavo Quinteros.

¿Cómo llegan Colo Colo y Huachipato?

Colo Colo llega a este partido como líder exclusivo del Campeonato Nacional con 12 puntos en seis partidos jugados. Su último duelo fue triunfo por la mínima en su visita a Audax Italiano en La Florida.

Por su parte, Huachipato viene de caer como local por 3-1 ante Coquimbo Unido, derrota que lo dejó en el octavo puesto de la tabla de posiciones del torneo con 9 unidades.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Huachipato?

Colo Colo vs Huachipato juegan este lunes 16 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Monumental por la fecha 7 del Campeonato Nacional 2026.

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