El mediocampista Arturo Vidal fue elegido la figura en la victoria de Colo Colo por 2-0 ante Huachipato en el Estadio Monumental. El “King” destacó el resultado y valoró que el Cacique recuperara el liderato exclusivo en el Campeonato Nacional 2026.

Tras el partido, el ídolo albo agradeció el apoyo de los hinchas que llegaron a Macul en un duelo disputado un lunes. Además, Vidal dejó un mensaje y una ambiciosa promesa para la hinchada de Colo Colo.

Arturo Vidal lidera a Colo Colo en triunfo ante Huachipato

Colo Colo hizo la tarea en casa y cerró la jornada de lunes con un importante triunfo. El Cacique se impuso por un sólido 2-0 ante Huachipato, gracias a las anotaciones de Álvaro Madrid y Claudio Aquino, alcanzando los 15 puntos y recuperando el liderato del Campeonato Nacional. La gran figura de la noche fue Arturo Vidal, quien nuevamente ofició como líbero y fue elegido el mejor jugador de la cancha.

Finalizado el encuentro, el “King” conversó con TNT Sports y no ocultó su felicidad, enviando un potente mensaje a la fanaticada alba que repletó el Estadio Monumental. “Agradecer a esta gente, día lunes a las 8:30 de la noche que venga a llenar el estadio es espectacular. Les quiero decir a todos que vamos a dejar la vida por ganar todo, y que nos sigan apoyando”, aseguró el bicampeón de América.

Vidal explica su rol como líbero en el Colo Colo de Fernando Ortiz

El gran nivel del oriundo de San Joaquín como último hombre ya no parece casualidad. Arturo Vidal se refirió a su nueva función táctica bajo las órdenes de Fernando Ortiz, reconociendo que es un rol que cada vez le acomoda más dentro del equipo.

“(Jugar de líbero) es una posición que me gusta mucho, que la he ido mejorando partido a partido. Cada vez me siento mejor y con la ayuda de mis compañeros”, confesó el mediocampista albo.

En esa misma línea, el “King” destacó su rol de liderazgo ordenando al equipo desde el fondo. “Es importante que ellos crean en ti y te escuchen cuando das una orden. Por eso me siento cada vez mejor y estoy tratando de disfrutar y dar el máximo para que el equipo vuelva donde se merece“, remató el referente colocolino.

😁⚽👑 EL REY ESTÁ FELIZ



Arturo Vidal, jugador Experto Easy del triunfo de #ColoColo ante Huachipato en este #MatchdayLunes, expresó su alegría por retomar el liderato de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026 tras la Fecha 7.



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Arturo Vidal destaca el crecimiento de Colo Colo

Finalmente, Arturo Vidal valoró el crecimiento colectivo que ha mostrado Colo Colo en las últimas jornadas, un factor clave para que el Cacique se mantenga en la cima del Campeonato Nacional.

“El equipo está creciendo mucho. También sé todo lo que se trabaja en la semana, entonces después de cada partido uno se siente feliz cuando las cosas salen bien porque uno ve el trabajo del día a día”, explicó el mediocampista.

Para cerrar su intervención, el “King” también destacó el alto nivel competitivo que existe dentro del plantel albo, algo que según él mismo impulsa al equipo a no relajarse. “La lucha interna que tenemos nos está ayudando mucho”, concluyó el histórico volante, dejando en claro que este Colo Colo 2026 quiere pelear por todos los títulos de la temporada.