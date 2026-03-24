Colo Colo ya está en el sur para disputar su segundo encuentro del Grupo A en la Copa de la Liga 2026. El duelo de este martes 24 de marzo ante Deportes Concepción asoma como un desafío complejo para Fernando Ortiz, quien no podrá contar con su máxima figura, Arturo Vidal, por lesión. Sin embargo, la gran noticia en la delegación alba no es la baja del volante, sino la inclusión de un nombre que nadie tenía en el radar: Rodrigo Catalán, un mediocampista de apenas 16 años que es sindicado como el proyecto más exportable de la cantera de Pedrero.

¿Quién es Rodrigo Catalán, el juvenil de 16 años citado en Colo Colo?

La gran sorpresa en la nómina de Fernando Ortiz para el choque entre Colo Colo vs Concepción es, sin duda, Rodrigo Catalán. Con solo 16 años, el volante es el actual capitán de su categoría en las series menores y destaca por su visión de juego y despliegue en el mediocampo. Su citación no es casualidad, ya que Ortiz ha mostrado una política clara de promoción de talentos, tal como ocurrió con Yastin Cuevas, quien asoma como titular para esta noche en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

¿Cuál es la formación de Colo Colo vs Concepción sin Arturo Vidal?

La ausencia del “King” por molestias musculares y la partida de Diego Ulloa a la Selección Chilena obligaron a Ortiz a modificar el esquema. El Cacique volvería al 4-3-3 con importantes novedades en todas las líneas. Según los últimos entrenamientos, la más probable formación del Popular sería con: Fernando de Paul; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Cristián Riquelme; Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez (o Vicente Martínez); Leandro Hernández, Yastin Cuevas y Claudio Aquino.

¿Qué jugadores vuelven a los citados de Colo Colo para viajar a Concepción?

Más allá de la irrupción del joven Catalán, el “Eterno Campeón” recibió buenas noticias con dos retornos esperados. Joaquín Sosa dejó atrás sus molestias en el talón y se perfila como estelar en la zaga. Asimismo, reaparece Francisco Marchant, quien viene de ser figura en la Sub 20. La lista de 20 convocados la completan nombres como Maximiliano Romero, Lautaro Pastrán y los juveniles Vicente Martínez y Leandro Hernández, asegurando que nadie quedará fuera del banco de suplentes en el Collao.

Junto a los amigos de @jugabet_cl damos a conocer la 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐢𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 para jugar ante Deportes Concepción por la Copa De La Liga 🏆⚪⚫ pic.twitter.com/NWbnl8zjlX — Colo-Colo (@ColoColo) March 23, 2026

En resumen

El partido: Colo Colo vs Concepción, martes 24 de marzo, 20:30 hrs.

Colo Colo vs Concepción, martes 24 de marzo, 20:30 hrs. La sorpresa: Rodrigo Catalán (16 años) recibe su primera citación profesional.

Rodrigo Catalán (16 años) recibe su primera citación profesional. Las bajas: Arturo Vidal (lesión) y Diego Ulloa (Selección).

Arturo Vidal (lesión) y Diego Ulloa (Selección). El retorno: Joaquín Sosa vuelve a la titularidad en defensa.

¿Te parece acertada la decisión de Ortiz de llevar a un chico de 16 años al sur o crees que debería haber priorizado a jugadores con más experiencia ante la baja de Vidal? Comenta con nosotros en AlAireLibre.cl.