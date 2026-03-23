Colo Colo finalmente no contará con Arturo Vidal para el duelo ante Deportes Concepción y la decisión impacta directamente en la defensa. El mediocampista quedó fuera tras las molestias que sintió frente a Coquimbo Unido y no viajará al sur, según la información del periodista Rodrigo Gómez.

Si bien su ausencia es preventiva y con la finalidad de cuidarlo, Vidal venía siendo una pieza importante en el equipo siendo utilizado como líbero, una función clave en la salida y el orden del equipo. Ahora su ausencia, rompe la estructura que había conseguido armar el DT, y obliga al técnico a mover más piezas de las que esperaba.

El propio jugador encendió las alarmas al pedir el cambio en el último partido. Desde ahí, el cuerpo técnico optó por una postura conservadora: no arriesgarlo y evitar una lesión mayor en un calendario que recién comienza a apretarse.

¿Cómo reordena la defensa Colo Colo sin Arturo Vidal?

La principal tarea de Ortiz será redefinir la última línea sin su hombre clave. La opción más inmediata pasa por retrasar a un central natural o modificar el esquema para no depender de un líbero definido. El problema para el entrenador del Cacique, es que también está en duda Joaquín Sosa.

Si Sosa no alcanza a llegar, una de las modificaciones que podría hacer Ortiz es que Méndez sea el líbero y lo acompañen Villagra y Wiemberg. Sin embargo, también debe considerar la ausencia de Diego Ulloa, por lo que se complica aún más la opción de mantener el esquema que ha usado en los últimos encuentros.

Arturo Vidal es baja en Colo Colo!!



No viaja al sur para el partido con Deportes Concepción por la Copa de la Liga. Luego de su molestia muscular decidieron cuidarlo de manera preventiva. @Cooperativa #Cooperativa90 — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) March 23, 2026

¿Cuándo juega Colo Colo ante Deportes Concepción?

El partido se disputará este martes 24 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Ester Roa. Será el segundo compromiso de los albos en la Copa de la Liga, con la presión de sumar y responder sin una de sus figuras.

La ausencia de Vidal instala una prueba inmediata para el plantel. Más allá del rival, el foco estará en cómo responde la defensa rearmada y si el equipo logra mantener su equilibrio sin su líder en el fondo.