Arturo Vidal y Fernando De Paul tuvieron un encontrón muy célebre hace un tiempo. El volante y el arquero de Colo Colo se ofrecieron puñetazos en el camarín en vivo para todo el país. Mucha agua pasó bajo ese puente, esas diferencias ya no existen y hoy Vidal fue uno de los que le erigió un monumento a De Paul.

El arquero no mereció menos, le cerró el arco a Coquimbo Unido en tres oportunidades y salvó a Colo Colo de una derrota como local.

En zona mixta Arturo Vidal evaluó la actuación de Fernando De Paul. “Es importante tener un arquero de primer nivel, porque a veces nos puede salvar. Hoy estuvo espectacular”.

Arturo Vidal prefiere ver lo bueno de Colo Colo

Si bien no fue el peor partido de Colo Colo, el Cacique si pudo perder fácilmente ante Coquimbo.

Arturo Vidal prefirió ver el vaso medio lleno y evaluar las oportunidades que se creó el conjunto Albo ante los Piratas.

“Creo que debemos definir mejor. Buscamos por todos lados y nos faltó definir en los últimos metros. El equipo está compitiendo al máximo”, señaló Vidal.

El King también valoró que se juegue en las ventanas de fecha FIFA, para mantener el ritmo de competencia. “Es rico jugar seguido y no parar. Esto nos hace bien para cuando vuelva el torneo. Nosotros le damos la misma importancia a la Copa de la Liga como al Campeonato Nacional”, cerró Arturo Vidal.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo en la Copa de la Liga?

Colo Colo vuelve a la cancha el próximo martes 24 de marzo cuando enfrente a Deportes Concepción en el Ester Roa a las 20:00 horas.

En resumen