El esperado debut de Colo Colo en la Copa de la Liga 2026 dejó sensaciones mixtas en el Estadio Monumental. El Cacique abrió el marcador gracias a Matías Fernández, quien se sacó el clavo con un gol tras costarle ganarse la titularidad con Fernando Ortiz. Sin embargo, el equipo albo no pudo sostener la ventaja y terminó igualando con los Piratas, resultado que lo deja con un punto en el Grupo A.

En el mismo grupo, Huachipato empató 2-2 con Deportes Concepción en Talcahuano, por lo que el Cacique no está lejos de la clasificación, pero tiene la obligación de sumar de a tres en la próxima jornada.​

El análisis del empate dominará la agenda del domingo: qué falló en la ofensiva, el rol de Maximiliano Romero como referente y si Ortiz realizará cambios para el martes 24, cuando el Copa de la Liga también exige respuesta con Colo Colo visitando a Deportes Concepción en el Ester Roa desde las 20:30 horas.

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