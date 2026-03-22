Arturo Vidal volvió a preocupar al Cacique. El King tuvo que abandonar el Estadio Monumental en el minuto 84 del empate 1-1 de Colo Colo ante Coquimbo Unido por la primera fecha del Grupo A de la Copa de la Liga 2026, luego de sentir un tirón en el isquiotibial de la pierna izquierda, justo después de cometer el penal sobre Pablo Rodríguez que los Piratas finalmente no convirtieron.

El partido había arrancado bien para Fernando Ortiz: Matías Fernández puso el 1-0 de cabeza al 37′, pero Alejandro Azócar empató al 79′ con un disparo al primer palo y Colo Colo no pudo sostener la ventaja. La lesión del líbero albo llegó en el peor momento: el Cacique juega el martes 24 de marzo ante Deportes Concepción, con apenas 72 horas de margen para evaluar la gravedad del problema.

¿Vidal podrá jugar ante Deportes Concepción?

El propio King habló en zona mixta sin esconder la preocupación: “Hay que ver si llego al martes. Salí por un tirón y mañana me van a revisar“. Fernando Ortiz también se refirió al tema en TNT Sports, pero puso paños fríos: “Le pregunté si le tiró y me dijo que le dolió un poco. Ojalá no sea nada“. Los exámenes del domingo serán determinantes para saber si el volante llega al duelo ante los Lilas.

Según RedGol, todo apunta a que Vidal sería baja ante Deportes Concepción el martes e incluso quedaría en duda para enfrentar a Huachipato el 1 de abril.

¿Quién puede reemplazar a Vidal en Colo Colo?

Ortiz abrió la puerta a cambios en el esquema: “Jonathan Villagra, faltando tan pocos minutos, pudo suplir a Arturo por un tema de posición. El día de mañana veré si opto por el mismo sistema o qué jugador puede suplirlo”. La figura de Villagra aparece como la opción natural dentro del mismo esquema del Tano.

Lo que está claro es que Vidal no es reemplazable con la misma facilidad: su rol como primer salida del equipo y su lectura de juego son únicos dentro del plantel albo.

📅 ¿Cuándo es el próximo partido de Colo Colo en la Copa de la Liga?

El Cacique visita a Deportes Concepción el martes 24 de marzo a las 18:00 horas por la segunda fecha del Grupo A de la Copa de la Liga 2026.

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