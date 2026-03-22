Santiago Wanderers volvió a instalar su nombre en lo más alto del continente, pero esta vez no fue con su plantel adulto. El elenco porteño dio el golpe en la Copa Libertadores Sub 20 y logró algo que ningún club chileno había conseguido hasta ahora.

En tiempos donde el fútbol joven chileno busca consolidarse a nivel internacional, lo ocurrido con el cuadro Caturro no sólo marca un hito, sino que también abre una conversación sobre el trabajo formativo en el país.

Santiago Wanderers campeón Libertadores Sub 20: el momento que cambió la final

El punto de quiebre llegó cuando parecía que todo estaba cuesta arriba. Flamengo había golpeado primero en el segundo tiempo y controlaba el ritmo del partido, dejando a Wanderers contra las cuerdas en los minutos finales.

Pero cuando el reloj marcaba los 89’, apareció Sebastián Vargas para desatar la locura. El empate no sólo forzó los penales, sino que instaló una sensación clara: el equipo chileno no estaba dispuesto a soltar la final. Ese gol terminó siendo el envión anímico que necesitaban los dirigidos desde Valparaíso.

La tanda de penales que metió a Wanderers en la historia

Desde los doce pasos, Santiago Wanderers mostró una frialdad poco habitual para su categoría. Tras un fallo inicial de Flamengo, los caturros no titubearon y convirtieron todos sus lanzamientos.

Ignacio Flores fue el encargado de sellar la historia. Su remate no sólo significó el 5-4 definitivo, sino que también transformó a Wanderers en el primer club chileno campeón de la Libertadores Sub 20. Una ejecución que quedará marcada en la memoria del fútbol joven nacional.

¡EL GOL QUE VALIÓ UN TÍTULO PARA SANTIAGO WANDERERS!



Ignacio Sánchez Flores anotó el quinto penal decisivo y los Caturros se consagraron CAMPEONES de la CONMEBOL #LibertadoresSub20EnDSPORTS. pic.twitter.com/G3VmzfTIsB — DSPORTS (@DSports) March 22, 2026

🏆🇨🇱 ¿Alguien en Valparaíso?, ME DICEN QUE HOY NO SE DUERME pic.twitter.com/Q36tvt80sM — CONMEBOL Libertadores Sub-20 (@LibertadoresU20) March 22, 2026

El impacto en el fútbol chileno y el mensaje para las inferiores

El título conseguido en Ecuador no es un hecho aislado. Refleja un proceso que, aunque silencioso, empieza a dar frutos en el desarrollo de talentos jóvenes en Chile. En un escenario donde el fútbol sudamericano suele estar dominado por Brasil y Argentina, lo de Wanderers rompe esa lógica.

Además, instala una señal potente para los clubes: invertir en divisiones menores sí puede tener recompensa internacional.