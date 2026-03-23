La pelea por el puesto de centrodelantero en Colo Colo ya tiene un favorito. Esteban Paredes, en conversación con TNT Sports, no dudó: “Creo que hoy Maximiliano Romero es el 9 indiscutible”. La definición impacta directo en la disputa con Javier Correa y Yastin Cuevas, y pone presión sobre el técnico para tomar una decisión.

El exgoleador albo justificó su elección con argumentos concretos. “Está haciendo goles, aguanta bien el balón y se apoya con los que vienen desde atrás. Lo ha hecho bien”, explicó, marcando la diferencia del argentino en el presente del equipo.

¿Por qué Esteban Paredes elige a Maximiliano Romero?

Para Esteban Paredes, el momento futbolístico pesa más que cualquier otra variable. Romero ha respondido en la red y también en el juego colectivo, algo clave para sostener su titularidad.

Sin embargo, también dejó una advertencia clara sobre su evolución. “Por ahí, a lo mejor le falta un poco más de técnica”, lanzó, aunque inmediatamente reforzó su punto: “Hoy es el goleador de Colo Colo que no lo tiene otro equipo”.

Colo Colo enfrenta un problema estructural en su delantera

Más allá del nombre propio, Paredes también cuestionó la planificación ofensiva. A su juicio, la llegada de delanteros con características similares complica el funcionamiento cuando comparten cancha.

“Cuando juegas con dos delanteros, tienes que tener un 10 habilitador y laterales rápidos, y eso se trabaja”, explicó. En esa línea, fue más allá: “Por ahí el DT tiene que tener personalidad para poner a uno de los dos”.

El mensaje es claro. Con Maximiliano Romero sumando tres goles en siete partidos y Javier Correa apenas uno en cinco, la decisión parece encaminada. Pero en el Monumental, la titularidad no se asegura: se sostiene fecha a fecha.