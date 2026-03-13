La llegada de Esteban Paredes a la banca de Santiago Morning desató un conflicto inmediato en el fútbol chileno. El histórico goleador fue anunciado como nuevo entrenador del club para la temporada 2026 de la Segunda División Profesional, pero horas después el Colegio de Entrenadores de Fútbol de Chile denunció que el exdelantero no cumple con los requisitos reglamentarios para ejercer el cargo.

El pronunciamiento del gremio instaló rápidamente la polémica, ya que según la normativa vigente los técnicos deben contar con una licencia específica para dirigir en el fútbol profesional.

La presentación del excapitán de Colo Colo había sido comunicada la noche anterior por el propio club. En sus redes sociales, la institución celebró el inicio de una nueva etapa deportiva con el ídolo albo liderando el cuerpo técnico que comandará al equipo en la temporada. Pero la situación cambió al día siguiente con el comunicado público del gremio de entrenadores.

¿Qué problema denunció el Colegio de Entrenadores tras el anuncio de Esteban Paredes?

El Colegio de Entrenadores de Fútbol de Chile aseguró que el nuevo técnico de Santiago Morning no cumple con las condiciones exigidas por las bases del campeonato.

Según el organismo, los registros disponibles indican que Esteban Paredes no posee las licencias requeridas para desempeñarse como entrenador principal o ayudante técnico en la categoría.

“De acuerdo a los registros conocidos por esta entidad gremial, que son de público conocimiento a raíz del caso del mismo club en 2025, el entrenador anunciado no cumple con los requisitos para cumplir dicha función”, señalaron en el comunicado.

Las bases establecen que los entrenadores deben contar con licencia Pro Nacional o licencia Pro Conmebol, acreditaciones que actualmente el exdelantero no posee según el gremio.

🇨🇱Colegio de Entrenadores sobre oficialización de Esteban Paredes como DT de Santiago Morning⚽️

🚫No cumple los requisitoshttps://t.co/K4KxCkLX1S — Colegio de Entrenadores (@tecnicosdfutbol) March 13, 2026

¿Qué puede pasar ahora con Santiago Morning y el nuevo técnico?

El conflicto podría generar consecuencias administrativas para Santiago Morning si la situación no se regulariza antes del inicio del campeonato.

El Colegio de Entrenadores anunció que seguirá informando a la ANFP sobre el cumplimiento de la normativa y que supervisará los procedimientos oficiales para la obtención de licencias.

Por ahora, el debut de Esteban Paredes como entrenador queda marcado por la polémica. El proyecto deportivo del Chago arranca con una situación reglamentaria abierta que podría obligar al club a revisar la estructura de su cuerpo técnico antes de iniciar la temporada 2026.