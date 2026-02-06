Lo que ocurre en el fútbol chileno supera cualquier ficción. En un viernes que quedará marcado como uno de los episodios más bochornosos en la historia administrativa de la ANFP, Deportes Melipilla vivió una verdadera montaña rusa que terminó de la peor manera. A solo horas de que un fallo revocara su descenso previo, un nuevo dictamen del Tribunal de Disciplina sentenció a los “Potros” a perder nuevamente la categoría.

La incertidumbre es total en la Segunda División. Mientras el club celebraba la resolución que le permitía mantenerse en la categoría, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina reactivó una sanción pendiente que liquida las aspiraciones del cuadro metropolitano, sumiendo al torneo en un escenario de caos administrativo y problemas de programación a días del inicio oficial.

❓ ¿Por qué la ANFP decretó el descenso de Deportes Melipilla?

El nuevo descenso de Deportes Melipilla no se explica solo por un criterio administrativo general, sino por incumplimientos concretos en el pago de remuneraciones, detectados tras una denuncia presentada por la Unidad de Control Financiero.

Según lo resuelto por el Tribunal de Disciplina, el club no acreditó el pago de los sueldos correspondientes al mes de noviembre de 2025 a cuatro futbolistas del plantel, situación que activa automáticamente la sanción de pérdida de categoría según el reglamento vigente.

Los jugadores afectados por el impago son Valentín Demateis, Esteban Flores Martínez, Erick Millalen Hernández y Matías Rodríguez, con montos que, en conjunto, superan ampliamente los cuatro millones de pesos. En el caso específico de Rodríguez, el tribunal dejó constancia de que su remuneración de noviembre habría sido incluida posteriormente en su finiquito, aunque aquello no fue considerado suficiente para desestimar la infracción.

⚖️ ¿Qué pasó con el fallo que había salvado a los “Potros”?

La molestia en Melipilla se explica porque apenas horas antes el club había recibido una resolución favorable de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina, la cual dejaba sin efecto un descenso previo y le permitía mantenerse momentáneamente en competencia. Esa decisión fue celebrada por dirigentes e hinchas como el cierre definitivo de un conflicto que parecía resuelto en los escritorios.

Sin embargo, ese alivio fue efímero. En paralelo, seguía en curso otra denuncia administrativa, vinculada al control financiero y al cumplimiento de obligaciones salariales, que avanzó por un carril distinto. Finalmente, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina resolvió aplicar esa sanción pendiente, provocando un nuevo descenso. En la práctica, Melipilla fue salvado por una instancia, pero condenado casi de inmediato por otra, dejando en evidencia una profunda descoordinación normativa dentro del fútbol chileno.

📉 ¿En qué división jugará Deportes Melipilla la temporada 2026?

Con el dictamen vigente de la Tribunal de Disciplina, Deportes Melipilla pierde su condición de club profesional y, de confirmarse la sanción, deberá competir en el fútbol amateur durante la temporada 2026, quedando fuera de la Segunda División Profesional.

Si bien el club aún puede presentar una apelación ante la Segunda Sala, los plazos juegan en contra y, mientras no exista una resolución distinta, el escenario oficial es el descenso al amateurismo. Esta situación no solo golpea al cuadro metropolitano, sino que también obliga a la ANFP a reordenar la planificación del campeonato, afectando fixture, cupos y la situación contractual de los jugadores.