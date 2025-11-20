Una drástica medida de parte del Tribunal de Disciplina de la ANP se conoció durante las últimas horas, y es que el organismo autónomo condenó a Deportes Melipilla al descenso a la Tercera División A del fútbol chileno al aplicar una severa resta de 36 puntos a los Potros, sacándolos la Segunda División y enviándolos directamente al fútbol amateur.

El caso con Melipilla dio un giro rotundo luego de que la Segunda Sala del Tribunal optara por anular el fallo de primera instancia en el cual se había rechazado la denuncia que presentó la Unidad de Control Financiero, esto por el incumplimiento del elenco de la Región Metropolitana en reponer la garantía que debía destinarse a respaldar los pagos por subrogación de sus jugadores.

Esta nueva decisión que tomó el Tribunal se basa en que Deportes Melipilla informó a la Primera Sala acerca de los pagos por cumplir el pasado 17 de septiembre del presente año, un día después de emitido el fallo de dicha primera instancia, es decir el 16 del mes en curso.

El problema estuvo en que el reglamento establece un plazo de cinco días hábiles para restituir los fondos exigidos, y como el vencimiento se produjo el 26 de agosto pasado el club no cumplió de acuerdo al margen establecido.

Junto con lo anterior, el fallo de la Segunda Sala deja establecido que Melipilla no solo incumplió reiteradamente con el pago de obligaciones laborales y previsionales, sino que además la garantía que entregaron no logró ejecutarse y solo había quedado como un requisito formal.

De esta manera, la determinación dejó una resta de tres puntos por cada semana de atraso en la restitución de los fondos, lo que llevó a acumular una sanción de 36 unidades menos para los Potros, dejándolos con un puntaje de -18 en la Segunda División y sentenciándolos a su descenso a la Tercera A de la ANFA.

¿Qué han dicho desde Melipilla por este castigo?

De momento desde Melipilla no se han pronunciado al respecto sobre esta sentencia de parte del Tribunal de Disciplina, aunque se espera que emitan algún comunicado en las próximas horas.