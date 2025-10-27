La Primera B 2025 entra en su recta final con el drama del descenso encendido hasta el último minuto. Aunque sobre la cancha parece haber un equipo condenado, la decisión final podría terminar en los escritorios del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

El formato actual establece que solo un club baja directamente a la Segunda División Profesional, pero la resta de puntos y los reclamos pendientes podrían alterar el panorama. La definición mantiene en vilo a varios equipos que todavía no pueden respirar tranquilos.

📉 ¿Cuántos equipos bajan de la Primera B a la Segunda División en 2025?

De acuerdo con las Bases Oficiales de la ANFP 2025, solo un equipo desciende directamente a la Segunda División Profesional.

El sistema es simple: el último de la tabla general al cierre de las 30 fechas pierde su lugar en el Ascenso y baja de categoría.

Este formato se mantiene desde la temporada 2023, cuando la ANFP redujo a un solo descenso directo para equilibrar el número de equipos entre divisiones.

⚽ ¿Qué equipo está descendido en la Primera B 2025?

A falta de una fecha para el final, el colista es Santiago Morning, con 26 puntos, lo que selló su descenso matemático tras la victoria de Magallanes sobre Antofagasta (1-0).

Con este resultado, los “microbuseros” ya no pueden alcanzar a sus rivales y perdieron la categoría a una jornada del cierre.

Sin embargo, el equipo que dirige Cristian Febre espera el fallo del TAS, en el que reclama la devolución de los nueve puntos que le fueron descontados al inicio del torneo por irregularidades administrativas.

👉 Si el TAS rechaza el reclamo, Santiago Morning descenderá definitivamente a Segunda División.

👉 Pero si el fallo es favorable, el equipo capitalino sumará 35 puntos, salvándose milagrosamente y dejando en peligro a varios clubes que hoy parecían a salvo.

🔍 ¿Qué clubes podrían complicarse si el TAS falla a favor de Santiago Morning?

El escenario podría cambiar radicalmente. En caso de que el TAS devuelva los nueve puntos, los equipos comprometidos serían:

Club Puntos Posición actual Temuco 30 15° Unión San Felipe 30 14° Santa Cruz 31 13° Curicó Unido 31 12° Magallanes 32 11°

Todos estos elencos quedarían bajo amenaza, dependiendo del desenlace de la última fecha y del fallo que se conocerá el 31 de octubre de 2025.

🏟️ ¿Qué equipo descendió la temporada pasada desde la Primera B?

En 2024, el club que perdió la categoría fue Barnechea, tras una sanción histórica del Tribunal de Disciplina de la ANFP, que lo castigó con 45 puntos menos por incumplimientos reglamentarios.

El club decidió no participar en la Segunda División Profesional, dejando el torneo con 13 equipos inscritos para 2025.

📅 ¿Cuándo se conocerá el fallo del TAS sobre Santiago Morning?

La resolución final está programada para el 31 de octubre de 2025, pocos días después del cierre del torneo.

Ese dictamen determinará si Santiago Morning confirma su descenso o si otro equipo será el perjudicado.

Hasta entonces, el drama del descenso sigue abierto en la Primera B.

