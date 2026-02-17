Duró menos que un candy. General Velásquez anunció con bombos y platillos a un técnico europeo para 2026 y tres días después dio marcha atrás. El golpe no es menor: el club de Segunda División se quedó sin entrenador antes de iniciar el proyecto y deberá rehacer su planificación deportiva.

El griego Nikolaos Issaris, de 42 años, iba a vivir su primera experiencia en el fútbol chileno tras dirigir en Grecia, Chipre y Panamá. Estaba todo listo para que tomara el mando del plantel profesional, pero la interna explotó antes de que pisara la cancha.

Este martes, la institución de la región de O’Higgins oficializó el quiebre con el grupo inversionista que impulsó su llegada y, en consecuencia, la salida anticipada del entrenador.

General Velásquez explica la salida del DT europeo

A través de un comunicado, el club detalló el trasfondo del conflicto y dejó clara su postura institucional: “El Club Deportivo General Velásquez informa a sus hinchas, simpatizantes, medios de comunicación y público en general, el término de las negociaciones sostenidas por el grupo inversionista, y en consecuencia, la no continuidad del director técnico Nikolaos Issaris”, señaló el conjunto verde.

La ruptura no fue solo contractual. La dirigencia apuntó a diferencias profundas en la conducción del proyecto. “El quiebre de dichas negociaciones se debió a la existencia de términos y condiciones contrarios a las posiciones jerárquicas del club y, por sobre todo, incompatibles con la identidad y simbología de nuestra institución, la cual cuenta con 118 años de historia”, explicó la institución de San Vicente.

Proyecto 2026 en pausa y nuevo DT en camino

La decisión fue más allá del técnico, el directorio optó por cortar el vínculo con el grupo inversionista y dar por terminado el plan deportivo que encabezaba Issaris.

“En virtud de lo anterior, el directorio actual de General Velásquez SADP ha decidido poner término a la relación con el grupo inversionista y, en consecuencia, no dar continuidad al proyecto deportivo encabezado por el señor Issaris al mando del plantel profesional”, agregaron.

El mensaje final fue concreto: en las próximas horas se comunicará el nombre del nuevo DT que asumirá la campaña 2026.