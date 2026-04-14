Nikolaos Issaris, técnico griego de 42 años, denunció que durante su breve paso por la Segunda División, lo obligaban a poner a un jugador como titular. El entrenador dirigió solo un partido en Deportes Linares, luego de no alcanzar a debutar en General Velásquez, y ahora expuso el conflicto tras su salida.

Su experiencia en Chile se resolvió en dos episodios breves y consecutivos. Primero, fue anunciado como DT de General Velásquez para la temporada 2026, pero el club rompió con el grupo inversionista y el proyecto se cayó antes de comenzar. Luego asumió en Linares, donde alcanzó a dirigir una fecha antes de dejar el cargo.

La denuncia del técnico griego tras su salida de Linares

Tras su paso por Deportes Linares, Issaris decidió hacer pública la situación que marcó su salida del club: “La directiva me ha estado engañando“, afirmó, apuntando directamente al manejo interno de la institución.

Luego detalló la situación que terminó por sellar su salida del cargo: “Me obligan a poner de titular a un jugador que ni siquiera debería estar en el plantel. Eso va en contra de todo lo que creo como profesional”, lanzó.

Según consignó En Cancha, este episodio fue determinante en su salida, instalando cuestionamientos sobre la intervención en decisiones deportivas dentro del club.

El fallido paso del técnico griego por General Velásquez

Antes de su llegada a Linares, Issaris había sido anunciado como entrenador de General Velásquez para la temporada 2026, en el marco de un proyecto impulsado por un grupo inversionista.

Sin embargo, apenas tres días después de su presentación, el club comunicó el término de las negociaciones y su salida anticipada.

La dirigencia explicó que el quiebre respondió a diferencias profundas en el proyecto. “El quiebre de dichas negociaciones se debió a la existencia de términos y condiciones contrarios a las posiciones jerárquicas del club y, por sobre todo, incompatibles con la identidad y simbología de nuestra institución, la cual cuenta con 118 años de historia”, agregaron.