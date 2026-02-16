General Velásquez oficializó la llegada del técnico griego Nikolaos “Nikos” Issaris como su nuevo director técnico para la temporada 2026 de la Segunda División Profesional. El estratega de 42 años, con dos décadas de experiencia en banquillos de Europa y América, se convierte en el primer entrenador europeo en la historia del club de San Vicente de Tagua Tagua. El arribo de Issaris busca profesionalizar el proyecto deportivo de una institución que sueña con dar el salto definitivo al fútbol de plata nacional.

El anuncio se realizó a través de las redes sociales del “Orgullo del Cachapoal”, donde destacaron que el técnico heleno cuenta con un recorrido que inició en su natal Chalkida y que tuvo su última escala en el Herrera FC de Panamá. Esta contratación sorprendió al mercado chileno por tratarse de un movimiento poco usual para un club que milita en la tercera categoría, posicionando a los verdes como uno de los planteles más ambiciosos del certamen.

En nuestro equipo de Al Aire Libre analizamos el perfil de este entrenador políglota que llega con el objetivo claro de conseguir el anhelado ascenso a la Primera B. Para entender el impacto de su llegada, es necesario desglosar su formación y la visión internacional que pretende implementar en el campo de juego de la Región de O’Higgins.

¿Quién es Nikolaos Issaris y cuál es su trayectoria internacional?

Nikolaos Issaris es un entrenador de 42 años que inició su carrera técnica a los 23 en Grecia, destacando por ser políglota al dominar griego, inglés, español y portugués. Su formación incluye pasos como segundo entrenador en clubes de su país y Chipre, tales como el PAS Lamia 1964 y el Panionios, adquiriendo metodologías del fútbol europeo de primer nivel.

Como director técnico principal, su experiencia más reciente fue en el Herrera FC de la Primera División de Panamá durante 2025. Aunque sus números en Centroamérica fueron discretos, su conocimiento de diversas escuelas futbolísticas lo presenta como un estratega capaz de adaptarse a entornos competitivos exigentes, factor clave para lo que encontrará en la siempre difícil Segunda División chilena.

¿Cómo juega el equipo de Nikolaos Issaris y cuál es su filosofía táctica?

La filosofía de Issaris se basa en un modelo táctico que combina la rigurosidad defensiva europea con la dinámica del fútbol latinoamericano. Aunque el club no ha detallado el sistema específico, el técnico ha manifestado en su portal oficial una predilección por el orden táctico y la transición rápida, elementos que buscará imprimir en el “Orgullo del Cachapoal”.

Issaris suma 20 años de experiencia formándose en distintas metodologías, lo que le permite ofrecer una visión internacional poco frecuente en esta categoría. Su capacidad para comunicarse en español será vital para transmitir rápidamente sus conceptos a un plantel que necesita regularidad para pelear los puestos de avanzada en la tabla de posiciones.

¿Qué busca General Velásquez con la contratación de un técnico europeo?

La meta principal de General Velásquez para la temporada 2026 es conseguir el ascenso a Primera B, un objetivo que se les ha escapado en años anteriores. Con la llegada de Issaris, la dirigencia apuesta por un salto de calidad técnica y una profesionalización integral del área deportiva, integrando estándares de trabajo propios del Viejo Continente.El club fundado en 1908 se suma así a la tradición de equipos chilenos que han buscado el éxito mediante técnicos europeos, emulando procesos históricos de nombres como Mirko Jozic o Beñat San José. La institución confía en que la mano del estratega heleno sea el diferencial necesario para alcanzar la gloria en una categoría marcada por la paridad absoluta.