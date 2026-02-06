Ha sido una de las grandes teleseries del último tiempo en el fútbol chileno y llegó a su fin. La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina resolvió los casos de Melipilla y San Antonio Unido y fijó el futuro inmediato de ambos clubes en el fútbol chileno.

Las dos instituciones llegaron al mismo punto por denuncias de la Unidad de Control Financiero de la ANFP, pero salieron por caminos opuestos. En uno, el castigo quedó sin efecto. En el otro, se mantuvo la sanción más dura del reglamento.

⚖️ El fallo que cambió todo en Melipilla

En el caso de Deportes Melipilla, el tribunal determinó que no existió incumplimiento reglamentario en el pago de las cotizaciones previsionales correspondientes a octubre de 2025. El punto central no fue la fecha exacta del pago, sino el respaldo y la información entregada dentro del plazo exigido por la normativa deportiva.

La Segunda Sala concluyó que el club cumplió con informar y acreditar los pagos ante la Unidad de Control Financiero dentro de los primeros quince días del mes siguiente, criterio que se considera válido para efectos disciplinarios.

Con ese análisis, se dejó sin efecto la sanción aplicada previamente por la Primera Sala. Melipilla, de esta forma, seguirá compitiendo en la Segunda División Profesional y evita su descenso a Tercera.

🔻 San Antonio Unido y un antecedente que pesó

La situación de San Antonio Unido fue distinta. Aunque el tribunal descartó dos de los tres cargos originales que estaban relacionados con liquidaciones de sueldo y cotizaciones previsionales, el tercer punto fue determinante.

La Segunda Sala confirmó que el sueldo de octubre de 2025 del jugador Mauricio Sepúlveda fue pagado fuera de plazo, específicamente el 29 de noviembre. Ese atraso quedó acreditado en el proceso.

El factor clave fue el historial. El club ya había sido sancionado en tres oportunidades anteriores por infracciones similares, lo que llevó al tribunal a ratificar la pérdida de la categoría. Por lo que con este nuevo fallo, San Antonio Unido desciende a la Tercera División y pierde su estatus profesional.