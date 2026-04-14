Esteban Paredes exhibió cerró la polémica que lo persigue hace semanas. El ahora DT confirmó que está habilitado para dirigir a Santiago Morning, cerrando la polémica que se arrastraba desde marzo tras la acusación del Colegio de Entrenadores. El exdelantero mostró el documento en televisión y respondió directamente a las críticas que cuestionaban su certificación.

El conflicto se instaló luego de que el organismo asegurara que el técnico no cumplía con los requisitos para ejercer el cargo, lo que generó dudas sobre su situación en la banca del club. Con la licencia ya en su poder, el escenario cambia y despeja cualquier impedimento formal para continuar en funciones.

Paredes responde por su licencia Conmebol

La reacción de Paredes no se limitó a exhibir el documento en el programa Tipsters. El entrenador enfrentó los cuestionamientos y apuntó directamente al Colegio de Entrenadores por sus declaraciones en las últimas semanas.

“Para que no sigan hablando estupideces. Hace 30 años eran 40 horas y ahora critican porque me faltaba un módulo”, indicó Esteban Paredes, mostrando desde su celular la licencia otorgada por la Conmebol.

El exgoleador explicó que el proceso tuvo demoras debido a requisitos pendientes, pero que finalmente logró completar todos los módulos exigidos para obtener la certificación.

Licencia Conmebol de Paredes cierra la polémica

En su intervención, el técnico también abordó las diferencias entre los procesos formativos actuales y los de años anteriores, marcando un contraste con las críticas recibidas.

“Me demoré un tiempo, me faltaba un módulo, no eran 40 horas como antes cuando se juntaban un fin de semana, así que ahí está”, agregó el actual DT del Chago.

La controversia queda resuelta con la presentación del documento, que valida su rol en la banca del equipo capitalino.