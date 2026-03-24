El negocio de las camisetas es sagrado para Colo Colo, pero la piratería le ha declarado la guerra a Blanco y Negro. La concesionaria alba decidió pasar a la ofensiva e interpuso una querella criminal tras ser alertada por el Departamento de Fiscalización de la Aduana Metropolitana sobre el ingreso de productos falsificados en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez. La acción legal busca frenar un mercado ilícito que, según la dirigencia, atenta directamente contra el prestigio y los ingresos por concepto de royalty que recibe el club.

¿Por qué Blanco y Negro se querelló por la venta de camisetas de Colo Colo?

La acción judicial, revelada por The Clinic, se originó tras la retención de cargamentos en Bodegas Bodenor Flexcenter. Según la querella presentada por la concesionaria: “La marca Colo Colo con importante reconocimiento nacional y mundial, se encuentra registrada para efectos de comercialización de ropa deportiva (…) protegidas hasta el año 2033. La venta y comercialización de ropa deportiva, actualmente se encuentra licenciada a terceros quienes paga un royalty por este uso, por tanto, esta comercialización afecta los ingresos de mi representada”. El club busca proteger el contrato con su fabricante oficial y evitar la fuga de capitales hacia el comercio ilegal.

¿Qué medidas pidió Colo Colo tras la detección de ropa falsificada?

Los albos han solicitado peritajes exhaustivos para confirmar el fraude y exigen la destrucción inmediata de las prendas incautadas. En el documento legal, Blanco y Negro es enfático sobre el daño que produce este ilícito: “La falsificación de las marcas de mi representada hoy son a mayor escala, y atraen a consumidores, quienes, por menores precios y muy menor calidad, se ven tentados de adquirirlos, para gozar de su alta notoriedad, perjudicando el prestigio de nuestra representada”. Además, se exigió que el Laboratorio de Criminalística de la PDI determine fehacientemente que los productos son imitaciones para proceder con el castigo a los responsables.

En resumen

El hallazgo: Detección de camisetas piratas en Aduana Metropolitana.

Detección de camisetas piratas en Aduana Metropolitana. La querella: Acción legal de Blanco y Negro contra dos imputados identificados.

Acción legal de Blanco y Negro contra dos imputados identificados. El argumento: La piratería daña el prestigio y los ingresos por regalías.

La piratería daña el prestigio y los ingresos por regalías. La petición: Peritaje de la PDI y destrucción total de la mercancía.

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