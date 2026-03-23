Colo Colo no tiene margen para seguir cediendo puntos. Tras el empate en su debut ante Coquimbo Unido, el equipo de Fernando Ortiz se traslada al sur para enfrentar a Deportes Concepción en el Ester Roa Rebolledo, en un duelo que empieza a marcar el pulso del Grupo A de la Copa de la Liga 2026.
El Cacique llega con presión y ajustes obligados. A las bajas ya conocidas se suma la ausencia de Arturo Vidal, pieza clave del esquema, lo que obliga a mover la pizarra en un partido donde los albos necesitan responder.
¿Quién transmite Concepción vs Colo Colo EN VIVO?
El partido entre Deportes Concepción y Colo Colo será transmitido EN VIVO por TV y streaming.
Señales confirmadas:
- TNT Sports Premium (TV)
- HBO Max (streaming)
- DGO (streaming)
*Para verlo online necesitas una suscripción activa a HBO Max o DGO, o tener contratado TNT Sports Premium con tu cableoperador.
¿A qué hora juegan Concepción vs Colo Colo por la Copa de la Liga?
- 📆 Martes 24 de marzo de 2026
- ⏰ 20:30 horas (Chile)
- 🏟️ Estadio Ester Roa Rebolledo, Concepción
- 🏆 Fecha 2 – Grupo A – Copa de la Liga 2026
¿Dónde ver GRATIS Concepción vs Colo Colo?
Además de la transmisión oficial, podrás seguir el partido GRATIS con cobertura completa en:
👉 AlAireLibre.cl
(minuto a minuto, incidencias, análisis y reacciones en vivo)
¿Cómo llega Colo Colo al duelo ante Concepción?
El Cacique viene de un empate 1-1 ante Coquimbo Unido en el debut, un resultado que dejó sensaciones mixtas pese a mantener su buen momento general en la temporada.
Sin embargo, el escenario cambia de cara a este partido. Fernando Ortiz no podrá contar con dos piezas clave:
- Diego Ulloa (convocado a la Roja)
- Arturo Vidal (molestia muscular, baja por precaución)
Esto obliga a rearmar la defensa y el mediocampo, con opciones como Jonathan Villagra y Álvaro Madrid ganando terreno en el XI. Colo Colo necesita sumar de a tres para no complicarse en un grupo donde solo el líder avanza.
¿Cómo llega Concepción al partido ante Colo Colo?
El León de Collao llega con confianza tras empatar 2-2 ante Huachipato en la primera fecha, mostrando capacidad ofensiva y carácter para competir.
El equipo dirigido por Walter Lemma ha sido irregular en sus últimos partidos, pero en casa suele hacerse fuerte. Además, enfrenta este duelo como una oportunidad de oro para golpear al favorito del grupo.
La formación de Concepción vs Colo Colo
Deportes Concepción sale con:
César Dutra; Ariel Cáceres, Norman Rodríguez, Fausto Grillo; Jorge Henríquez, Nelson Sepúlveda, Misael Dávila, Leonardo Valencia; Diego Carrasco; Ignacio Mesías y Carlos Escobar.
DT: Walter Lemma
La formación de Colo Colo vs Concepción
Colo Colo formaría con:
Fernando De Paul; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Cristián Riquelme; Álvaro Madrid, Tomás Alarcón, Felipe Méndez (Vicente Martínez); Claudio Aquino, Leandro Hernández; y Yastin Cuevas.
DT: Fernando Ortiz
Los árbitros de Concepción vs Colo Colo
- Árbitro: Diego Flores Seguel
- Asistente 1: Edson Cisternas Torres
- Asistente 2: Aldo Gómez Sandoval
- Cuarto árbitro: Cristián Galaz Sepúlveda
- VAR: Nicolás Millas López
- AVAR: Rodrigo Rivera Carrillo
Historial reciente entre Concepción y Colo Colo
Último enfrentamiento:
- Colo Colo 3-1 Deportes Concepción (Copa Chile 2015)
Sigue Concepción vs Colo Colo EN VIVO en AlAireLibre.cl con el minuto a minuto, formaciones confirmadas, análisis y todo lo que deje un partido que puede empezar a definir el Grupo A de la Copa de la Liga 2026.