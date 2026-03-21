Colo Colo hizo su debut en la Copa de la Liga frente a Coquimbo Unido y no fue el estreno esperado por Fernando Ortiz y los hinchas del conjunto popular.

En un partido muy trabado y con alta intensidad, lo Albos igualaron 1-1 frente a los Piratas y le deben ese punto a Fernando de Paul, quien tapó 3 goles hechos de Coquimbo.

Los goles de Colo Colo v Coquimbo Unido por el Copa de la Liga 2026

Colo Colo abrió la cuenta en el minuto 33 Leandro Hernández sacó un centro perfecto que fue conectado por Matías Fernández para poner el 1-0 para Colo Colo.

🤩🏆🏁 EL PRIMERO COMO CACIQUE



Matías Fernández Cordero, a quien le ha costado encontrar su lugar en la titularidad de #ColoColo, apareció por la derecha sin marca y -con revisión del VAR incluida- anotó el 1-0 del Cacique ante Coquimbo Unido.#CopaDeLaLiga2026 #MatchdaySábado… pic.twitter.com/RpQKqk95Bx — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) March 21, 2026

A los 78’ minutos Alejandro Azocar entró con todo al área de Colo Colo y fusiló a De paul para poner el 1-1

😮🏆🏴‍☠️ DEFINIÓ COMO CORRESPONDÍA



Alejandro Azócar apareció sin marca, tras un error en la zaga de #ColoColo, y puso el 1-1 de Coquimbo Unido en este #MatchdaySábado de la primera jornada en la #CopaDeLaLiga2026.



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¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo y Coquimbo Unido?

Colo Colo vuelve a jugar el próximo martes 24 de marzo cuando visite a Deportes Concepción en el Ester Roa Rebolledo. Este partido está agendado para las 20:30 horas.

Coquimbo Unido también irá a la región del BioBío para jugar ante Huachipato en Talcahuano el miércoles 25 de marzo a las 18:00 horas