Universidad de Chile vive horas de incertidumbre respecto al futuro de su principal activo. Mientras Lucas Assadi se recupera de la lesión sufrida ante Deportes Limache, desde Brasil llega una amenaza directa: el Atlético Mineiro no se rinde y prepara un “zarpazo” para mitad de año. Aprovechando que la renovación del “10” azul sigue estancada y que su contrato finaliza en diciembre de 2026, el “Galo” planea ofrecerle un precontrato para arrebatárselo a Azul Azul sin pagar un solo peso por su transferencia.

¿Por qué Lucas Assadi podría irse libre de la U de Chile?

La situación contractual de Lucas Assadi se ha transformado en el principal dolor de cabeza para la gerencia deportiva que lidera Manuel Mayo. El talentoso volante termina su vínculo con la U en diciembre de 2026, lo que activa una cláusula de peligro inminente según la normativa FIFA: al restarle solo seis meses de contrato, a partir de junio de 2026, el jugador está facultado legalmente para negociar y firmar un precontrato con cualquier institución del mundo e incorporarse a su nuevo destino como agente libre una vez finalizada la temporada.

El Atlético Mineiro conoce a la perfección este escenario. Según información de AS Chile, el cuadro de Belo Horizonte ha seguido de cerca las fallidas negociaciones de renovación entre el entorno del jugador y Azul Azul. Para el “Galo”, la estrategia es clara: esperar al mercado de invierno (junio) para ofrecerle al “10” azul un contrato con cifras que el fútbol chileno no puede siquiera soñar con igualar, asegurando su llegada para 2027 a costo cero, privando a la U de recibir los millones que proyectaba por su venta.

La millonaria oferta del Malmo que la U rechazó por Assadi

Recientemente, la tensión en el CDA aumentó tras la respuesta negativa de la dirigencia a una propuesta formal proveniente de Europa. El Malmo de Suecia puso sobre la mesa 2,4 millones de euros por el 80% de la carta de Assadi, una cifra que, si bien es importante para el medio local, fue considerada “insuficiente” por la mesa directiva laica.

La decisión de rechazar al cuadro sueco fue un movimiento arriesgado. En la U confían en que el jugador aún tiene un techo mucho más alto y que su valor de mercado debería rondar los 4 o 5 millones de dólares. Sin embargo, este rechazo pone a la dirigencia contra la pared: si no logran que Assadi estampe su firma en una extensión de contrato antes de que abra el mercado de junio, habrán perdido la última oportunidad de obtener una ganancia económica real por su formación, quedando a merced de las ambiciones de los clubes brasileños o la MLS.

¿Cuándo vuelve a jugar Lucas Assadi tras su lesión?

En medio de la “teleserie” por su futuro, el aspecto deportivo también preocupa al nuevo cuerpo técnico. Assadi no suma minutos oficiales desde el 22 de febrero, día en que salió lesionado en el ajustado triunfo ante Deportes Limache. Desde entonces, el mediapunta ha estado en un proceso de recuperación que se ha dilatado más de lo previsto, perdiéndose duelos claves de la Copa de la Liga.

Su ausencia ha sido evidente en la falta de creatividad del equipo, y su retorno es prioridad para el esquema de Fernando Gago. No obstante, el ruido mediático por su contrato y el monitoreo constante desde el extranjero son factores que el club debe gestionar con pinzas para que la “joya” recupere su mejor nivel antes de que se defina su futuro. Con el interés vigente del Atlético Mineiro y el fantasma de la salida libre rondando el Estadio Nacional, la U se juega gran parte de su patrimonio institucional en los próximos 90 días.

En resumen

El peligro: Atlético Mineiro ofrecería un precontrato en junio para llevarse a Assadi gratis.

Atlético Mineiro ofrecería un precontrato en junio para llevarse a Assadi gratis. Contrato crítico: El vínculo del jugador vence en diciembre de 2026 y las charlas de renovación están estancadas.

El vínculo del jugador vence en diciembre de 2026 y las charlas de renovación están estancadas. Apuesta fallida: La U rechazó 2,4 millones de euros del Malmo (Suecia) esperando una oferta mejor.

La U rechazó 2,4 millones de euros del Malmo (Suecia) esperando una oferta mejor. Estado físico: El jugador sigue en recuperación tras su lesión el 22 de febrero.

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