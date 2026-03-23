La crisis por los presuntos nexos entre miembros de Universidad de Chile y el crimen organizado escaló a nivel administrativo. Tras la revelación de videollamadas y reuniones con Víctor “Vitoko” Poblete (líder narco de “Los de Abajo”), la directiva de Azul Azul citó de urgencia a las figuras del plantel involucradas para exigir respuestas inmediatas. Según detalla El Deportivo de La Tercera, el ambiente en el CDA fue de máxima tensión durante un careo donde Lucas Assadi y Marcelo Morales tuvieron que dar cuenta de sus vínculos ante la gerencia deportiva.

¿Cómo respondió la U de Chile al escándalo de los vínculos narco?

La dirigencia de Azul Azul pidió explicaciones formales a Lucas Assadi y Marcelo Morales, quienes señalaron desconocer la situación procesal de Víctor Poblete al momento de los contactos. Ante esto, la institución realizó una amonestación verbal enfocada en la prolijidad de su vida privada. Por su parte, el club aún evalúa la situación del director Aldo Marín, quien reconoció la reunión con el delincuente, pero aseguró ante las cámaras en el reportaje de Teletrece que “no recuerda” el contenido de la conversación.

¿Qué explicación dieron los jugadores de la U de Chile por su relación con “Vitoko”?

En el careo interno realizado en el CDA, los canteranos azules intentaron desmarcarse de la gravedad de los hechos reportados. De acuerdo a la información de El Deportivo: “Universidad de Chile les pidió explicaciones a Assadi y Morales por el contacto con Poblete y ambos jugadores dijeron desconocer que el ‘narcobarrista’ se encontraba en la cárcel”. El club, buscando proteger la integridad institucional, optó por marcar una línea de conducta estricta que los futbolistas deberán cumplir para evitar sanciones futuras.

El complejo escenario de Aldo Marín en el directorio de Azul Azul

El foco de mayor conflicto recae sobre el dirigente Aldo Marín, cuya cita presencial con el líder de “Los Wayans” ocurrió apenas días antes de la captura del sujeto por tráfico de drogas. La investigación periodística es tajante: “Aldo Marín reconoció saber quién es ‘Vitoko’ y la realización de la reunión, pero ‘no recuerda’ el contenido de la conversación”. Esta falta de precisión en los descargos del director mantiene a la mesa directiva bajo una presión externa que podría derivar en sanciones reglamentarias de la ANFP.

¿Cómo eludió los controles un barrista con prohibición de estadio?

La vulnerabilidad de los filtros en la U quedó expuesta al revelarse que Poblete, con derecho de admisión vigente hasta 2034: “apareció acreditado como periodista en el partido frente a Alianza Lima en la capital peruana el año pasado”. Este hecho es calificado como “escozor” dentro de la institución, ya que permitió que un sujeto vinculado al narcotráfico evadiera los protocolos de seguridad internacionales de la Conmebol, una negligencia que el club reconoció internamente sin precisar responsabilidades administrativas.

Históricos de la U pidieron la renuncia de Aldo Marín tras el escándalo narco

La crisis institucional tras el reportaje de T13 generó una reacción inmediata en los referentes del “Romántico Viajero”. Cristián Castañeda, histórico lateral azul, fue tajante al señalar que el director de Azul Azul “tiene que dar la cara y dar un paso al costado”, argumentando que en un cargo de tal responsabilidad no se puede “defender lo indefendible”. En la misma línea, César Vaccia, último técnico bicampeón con la U, exigió una explicación pública inmediata, cuestionando si la reunión en el servicentro fue un encuentro casual o una cita planificada por su rol como dirigente: “Eso no está bien. Lo tendrá que explicar”, sentenció el estratega en diálogo con RedGol.

¿Quién es Aldo Marín y cómo llegó al directorio de Azul Azul?

Aldo Marín es un reconocido hincha de Universidad de Chile que saltó a la luz pública como creador del medio partidario “La URadio”. Su ascenso a la cúpula del club se concretó en abril de 2025, cuando ingresó al directorio de Azul Azul tras las renuncias de Carlos Larraín y Andrés Segu Undurraga en el marco del “caso Sartor”. Además de su rol dirigencial, Marín posee un perfil empresarial vinculado al rubro automotriz; en 2024, su empresa Consorcio Chile fue auspiciador de Huachipato bajo la gestión de Victoriano Cerda, vínculo que ha alimentado constantes sospechas sobre la propiedad real de la concesionaria universitaria, pese a que el propio Marín ha descartado públicamente que Cerda sea el dueño de la U.

En resumen

La medida: El club realizó un fuerte “rayado de cancha” a los jugadores involucrados.

El club realizó un fuerte “rayado de cancha” a los jugadores involucrados. La defensa: Assadi y Morales alegaron ignorar el estado judicial de Poblete.

Assadi y Morales alegaron ignorar el estado judicial de Poblete. Hermetismo: Aldo Marín sigue sin entregar detalles de su reunión con el imputado.

Aldo Marín sigue sin entregar detalles de su reunión con el imputado. Falla de seguridad: Se investiga la cadena de mando tras la acreditación falsa del barrista.

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