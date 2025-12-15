Coquimbo Unido atraviesa el momento más importante de su historia reciente. Tras coronarse campeón de la Liga de Primera 2025, el elenco pirata aseguró su ingreso directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, instancia que no disputaba desde 1992 y que lo vuelve a poner frente a frente con los gigantes del continente.

Con los bombos ya definidos por Conmebol, en el puerto comienzan a despejarse varias dudas clave: qué tipo de rivales puede enfrentar Coquimbo, a qué potencias podría evitar y qué campeones históricos aparecen en su horizonte. El escenario ya está mucho más claro.

⚽ ¿Cuándo se sortea la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

El calendario Conmebol ya marca las fechas decisivas para el torneo continental.

Jueves 18 de diciembre de 2025 : sorteo de las fases preliminares (fase 1, 2 y 3).

: sorteo de las (fase 1, 2 y 3). Semana del 18 de marzo de 2026: sorteo de la fase de grupos, una vez definidos los equipos que superen el repechaje.

Coquimbo Unido no disputa fases previas y entrará directamente a la fase grupal como Chile 1, por su condición de campeón del fútbol chileno.

🏆 ¿En qué bombo quedó Coquimbo Unido para la Copa Libertadores 2026?

Pese a su histórico título, el ranking Conmebol determinó la ubicación del cuadro aurinegro en el sorteo.

Coquimbo Unido integra el Bombo 3 de la Copa Libertadores 2026.

Esto significa que el Pirata:

Enfrentará un rival del Bombo 1

Un rival del Bombo 2

Y un equipo del Bombo 4, que puede llegar desde el repechaje

Un grupo exigente, pero con escenarios abordables dependiendo del cruce.

🌍 ¿Qué equipos del Bombo 1 podrían enfrentar a Coquimbo Unido?

El Bombo 1 reúne a varias de las máximas potencias del continente y campeones históricos del torneo.

Bombo 1 – Posibles rivales de Coquimbo Unido

Flamengo

Palmeiras

Boca Juniors

Peñarol

Nacional

Liga de Quito

Fluminense

Independiente del Valle

Cualquiera de ellos sería, por ranking e historia, el cabeza de serie del grupo del Pirata.

🔥 ¿Qué clubes aparecen en el Bombo 2 de la Copa Libertadores 2026?

El segundo bolillero mezcla tradición, peso internacional y equipos brasileños y argentinos de alto calibre.

Bombo 2 – Posibles rivales

Libertad

Estudiantes

Lanús

Cerro Porteño

Bolívar

Cruzeiro

Junior

Brasil 2 (Vasco da Gama o Corinthians)

Aquí aparecen varios clubes con pasado copero fuerte y experiencia reciente en instancias decisivas.

⚔️ ¿Con qué equipos compartirá bombo Coquimbo Unido?

En el Bombo 3, Coquimbo Unido se cruza con clubes de rendimiento sólido y realidades similares.

Bombo 3

Universitario

Universidad Católica

Sporting Cristal

Independiente Santa Fe

Rosario Central

Always Ready

Coquimbo Unido

Deportivo La Guaira

👉 Por reglamento, Coquimbo no puede enfrentar a Universidad Católica, al ser ambos chilenos.

🔮 ¿Qué rivales podrían llegar desde el Bombo 4?

El último bolillero combina campeones recientes, clubes emergentes y equipos que avanzarán desde las fases previas.

Bombo 4

Universidad Central

Platense

Independiente Rivadavia

Mirassol

Repechaje 1

Repechaje 2

Repechaje 3

Repechaje 4

Este bombo suele ser clave: puede entregar rivales accesibles… o sorpresas incómodas.

🚫 ¿Qué equipos NO puede enfrentar Coquimbo Unido en fase de grupos?

El reglamento Conmebol impide cruces entre equipos del mismo país en esta etapa.

Por lo tanto, Coquimbo Unido no podrá enfrentar:

Universidad Católica

O’Higgins

Huachipato (si accede desde el repechaje)

🧠 ¿Por qué el sorteo puede marcar el futuro internacional de Coquimbo?

Estar en el Bombo 3 obliga a un grupo desafiante, pero también deja espacio para competir:

Evita a otros clubes de perfil medio-alto del mismo bombo

Puede enfrentar potencias en proceso de recambio

La localía en el Francisco Sánchez Rumoroso vuelve a ser un factor decisivo

Además, terminar tercero en el grupo permite acceder a la Copa Sudamericana, asegurando continuidad internacional, como ocurrió con Deportes Iquique en 2025.

📜 ¿Cuándo fue la última participación de Coquimbo Unido en Copa Libertadores?

Coquimbo Unido disputó la Copa Libertadores solo una vez en su historia, en 1992.

Compartió grupo con Colo Colo, Universidad Católica, Newell’s Old Boys y San Lorenzo

Fue dirigido por José Sulantay

Logró un triunfo histórico: 3-2 ante la UC, con triplete de Pedro “Heidi” González

Más de tres décadas después, el contexto es completamente distinto… y la ilusión también.

🌎 Los equipos clasificados a la Copa Libertadores 2026

Con las ligas nacionales prácticamente definidas, ya se conocen la mayoría de los clubes clasificados a la Copa Libertadores 2026, tanto para fase de grupos como para las rondas preliminares. Este es el mapa completo por país, con la información confirmada hasta ahora por Conmebol:

País Equipos clasificados Argentina Lanús, Platense, Independiente Rivadavia, Rosario Central, Boca Juniors, Argentinos Juniors Brasil Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense, Botafogo, Bahía Chile Coquimbo Unido, Universidad Católica, O’Higgins, Huachipato* Perú Universitario, Cusco FC, Sporting Cristal, Alianza Lima* Paraguay Libertad, Cerro Porteño, Guaraní, 2 de Mayo* Colombia Independiente Santa Fe, Deportes Tolima, Independiente Medellín*, Atlético Nacional* Uruguay Nacional, Peñarol, Liverpool, Juventud Las Piedras* Ecuador Independiente del Valle, Liga de Quito, Universidad Católica, Barcelona SC* Venezuela Universidad Central, Deportivo La Guaira, Carabobo, Deportivo Táchira Bolivia Bolívar, Always Ready, The Strongest*

* Equipos que ingresan desde fases preliminares (repechaje) y que deberán superar llaves para acceder a la fase de grupos.

📰 En resumen

Coquimbo Unido jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

de la Copa Libertadores 2026 Integra el Bombo 3 del sorteo

del sorteo Puede enfrentar gigantes como Flamengo, Boca, Palmeiras, Nacional o Peñarol

El sorteo de grupos será en marzo de 2026

El regreso internacional del Pirata será uno de los grandes focos del fútbol chileno

📣 Sigue en AlAireLibre.cl toda la cobertura de Coquimbo Unido en Copa Libertadores 2026, el sorteo de grupos, análisis de rivales y el camino del campeón chileno rumbo a la Gloria Eterna.