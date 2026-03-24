Este martes 24 de marzo, a las 18:00 horas, comienza oficialmente la era de Fernando Gago en la banca de Universidad de Chile. Sin embargo, el estreno ante Unión La Calera por la Copa de la Liga 2026 no solo está marcado por la expectación táctica, sino también por las voces que ya le rayan la cancha al técnico trasandino. El periodista Cristián Caamaño no se guardó nada y lanzó una advertencia directa sobre la conformación del ataque azul, apuntando específicamente a la suplencia de una de las contrataciones estrella del mercado.

¿Por qué exigen la titularidad de Juan Martín Lucero en el debut de Gago?

El análisis sobre la primera formación de Gago ha generado debate, especialmente por la situación de Juan Martín Lucero. El ex delantero de Fortaleza llegó al CDA con el cartel de figura, pero su falta de rodaje lo ha mantenido al margen. Para Cristián Caamaño, esta situación es insostenible en el debut: “Está difícil. Va a tener que empezar a jugar Lucero con Vargas de titular, algo va a tener que inventar Gago”, señaló en Radio Agricultura.

El comunicador enfatizó que el estatus del jugador debe romper cualquier lógica de dosificación: “Lucero tiene que jugar. Si lo trajiste de Brasil para ser tu figura… lleva dos partidos sentado en la banca, recuperado. Entiendo que hay que llevarlo de a poco, pero hay jugadores que tienen que estar por sobre el sistema”, agregó de forma tajante.

La comparación con Fernando Zampedri que enciende el debate

Para graficar su punto, Caamaño utilizó un ejemplo de la vereda de enfrente que busca incomodar a la dirección técnica azul. Según su visión, los goleadores de raza no se guardan, incluso si no están al 100% de sus capacidades físicas: “¿Te imaginas en Universidad Católica porque Zampedri esté a media máquina no va a jugar? Tiene que jugar. Cuando no hacía goles lo sostenían”.

Esta presión mediática llega en un momento clave para Juan Martín Lucero, quien todavía no logra celebrar su primer gol con la camiseta de la U. El “Gato” espera que este martes, bajo las órdenes de Gago, pueda finalmente desbloquear su cuenta goleadora ante Unión La Calera en el Estadio Nacional.

En resumen

El Debut: Gago se estrena hoy a las 18:00 hrs ante Unión La Calera.

Gago se estrena hoy a las 18:00 hrs ante Unión La Calera. La Exigencia: Cristián Caamaño pide que Juan Martín Lucero sea titular junto a Vargas.

Cristián Caamaño pide que Juan Martín Lucero sea titular junto a Vargas. El Argumento: “Hay jugadores que tienen que estar por sobre el sistema”.

“Hay jugadores que tienen que estar por sobre el sistema”. La Meta: Lucero busca su primer gol oficial con la camiseta de la U.

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