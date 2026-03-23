Universidad de Chile inicia una nueva etapa. El equipo azul recibe a Unión La Calera en el Estadio Nacional, en un partido marcado por el debut de Fernando Gago en la banca y la necesidad de sumar tras el empate en el arranque del torneo.

El contexto no es ideal. La U pierde a dos titulares por convocatoria a La Roja y deberá rearmar su estructura en un duelo donde el margen de error comienza a acortarse en el Grupo D de la Copa de la Liga 2026.

¿Quién transmite U de Chile vs La Calera EN VIVO?

El partido entre Universidad de Chile y Unión La Calera será transmitido EN VIVO por TV y streaming.

Señales confirmadas:

TNT Sports Premium (TV)

HBO Max (streaming)

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¿A qué hora juegan U de Chile vs La Calera por la Copa de la Liga?

📆 Martes 24 de marzo de 2026

⏰ 18:00 horas (Chile)

🏟️ Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

🏆 Fecha 2 – Grupo D – Copa de la Liga 2026

¿Dónde ver U de Chile vs La Calera EN VIVO online?

El encuentro se podrá seguir EN VIVO y ONLINE a través de:

HBO Max (streaming oficial)

TNT Sports Premium (TV)

¿Dónde ver GRATIS U de Chile vs La Calera?

Además de la transmisión oficial, podrás seguir el partido GRATIS con cobertura completa en:

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¿Cómo llega la U de Chile al duelo ante La Calera?

La U viene de empatar 2-2 ante Deportes La Serena en el debut, en un partido donde mostró momentos de buen fútbol, pero también dudas defensivas.

Ahora, el foco está en el estreno de Fernando Gago como entrenador, en medio de un escenario complejo. El técnico no podrá contar con:

Fabián Hormazábal (convocado a la Roja)

Javier Altamirano (convocado a la Roja)

Dos bajas que obligan a rearmar el mediocampo y la defensa, manteniendo la base del equipo que venía compitiendo, pero con ajustes clave en nombres y funcionamiento.

¿Cómo llega La Calera al partido ante la U de Chile?

Unión La Calera llega golpeado tras caer 1-0 ante Audax Italiano en la pasada fecha del torneo doméstico, resultado que profundiza su irregularidad en el inicio de temporada.

El equipo cementero ha mostrado dificultades defensivas y necesita sumar para no quedar relegado rápidamente en el grupo. Aun así, cuenta con experiencia en este tipo de escenarios y buscará aprovechar cualquier espacio que deje la U. Cabe recordar que este juego será el estreno del elenco cementero en este certamen, pues recién disputará la primera fecha, contra La Serena, el próximo sábado 28 de marzo.

La formación de U de Chile vs La Calera

A la espera de la lista oficial de citados, la formación de la U asoma con ajustes obligados en todas sus líneas. El mayor dolor de cabeza para Gago está en las bandas y la creación, donde las bajas por Fecha FIFA y problemas físicos han desmantelado su esquema ideal. Sin embargo, la gran noticia para el cuerpo técnico es el regreso de Matías Zaldivia y Bianneider Tamayo, quienes superaron sus molestias musculares y asoman como la dupla de centrales titular para blindar el fondo en el Estadio Nacional.

El estratega argentino no podrá contar con seis nombres clave para este segundo encuentro de la Copa de la Liga:

Convocados (Fecha FIFA): Fabián Hormazábal y Javier Altamirano (La Roja), además de Lucas Romero (Paraguay).

y (La Roja), además de (Paraguay). Lesionados: Charles Aránguiz, Lucas Assadi y Octavio Rivero siguen bajo cuidado médico y no han logrado recuperarse a tiempo para el estreno del nuevo proceso.

La formación de La Calera vs U de Chile

Unión La Calera sale con:

Nelson Espinoza; Christopher Díaz, Javier Saldías, Nicolás Palma, Daniel Gutiérrez; Joaquín Soto, Yerko Leiva, Kevin Méndez, Cristian Gutiérrez; Matías Campos López y Sebastián Sáez.

DT: Martín Cicotello

Los árbitros de U de Chile vs La Calera

Árbitro: Claudio Díaz Mera

Asistente 1: Alan Sandoval Rodríguez

Asistente 2: Joaquín Arrué Vergara

Cuarto árbitro: Héctor Jona Gamboa

VAR: Mario Salvo Sepúlveda

AVAR: Jorge Oses

Historial reciente entre U de Chile y La Calera

Últimos enfrentamientos:

U de Chile 4-0 La Calera

U de Chile 1-0 La Calera

En resumen

U de Chile vs La Calera se juega este martes 24 de marzo

Hora: 18:00

Estadio: Nacional

Transmite: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

Debuta Fernando Gago como DT de la U

Los azules llegan con bajas clave en su formación

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