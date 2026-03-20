U de Chile y Deportes La Serena fueron los encargados de dar el vamos a la Copa de la Liga 2026. Azules y granates se enfrentaron en el Estadio Nacional por la primera fecha del Grupo D del nuevo torneo del fútbol chileno.

Bajo una intensa lluvia, el Romántico Viajero y el elenco papayero igualaron 2-2 ante la atenta mirada de Fernando Gago, nuevo entrenador del equipo universitario laico que presenció el empate desde las tribunas del recinto de Ñuñoa.

Los goles de U de Chile vs La Serena por el Copa de la Liga 2026

La apertura de la cuenta llegó a los 19 minutos cuando Ignacio Vásquez envió un balón al área, el cual fue conectado por Maximiliano Guerrero, quien con un toque sutil con borde externo superó al portero Lanzillota para poner en ventaja a la U de Chile.

La alegría de los azules no duró mucho tiempo, puesto que a los 29 minutos Felipe Chamorro recibió en el área y con una cuota de fortuna tras un rebote, anotó el empate para Deportes La Serena.

Antes del término de la primera mitad Fabián Hormazábal se equivocó en la salida, lo cual fue aprovechado por el cuadro granate, que construyó una rápida acción de ataque que terminó con el gol de Felipe Chamorro, que con una gran definición dio vuelta el resultado (40′).

Sin embargo, el Romántico Viajero no bajó los brazos y encontró la paridad definitiva. Fabián Hormazábal comandó el ataque y entregó una asistencia perfecta para Eduardo Vargas, quien se sacó al portero y anotó el 2-2 definitivo a los 53 minutos.

¿Cuándo vuelven a jugar U de Chile y La Serena?

U de Chile y Deportes La Serena volverán a ver acción en la Copa de la Liga.

U de Chile

🆚 Unión La Calera

🏟️ Estadio Monumental

📆 Martes 24 de marzo

🕛 18:00 horas

Deportes La Serena

🆚 Audax Italiano

🏟️ Estadio Bicentenario de La Florida

📆 Miércoles 25 de marzo

🕣 20:30 horas

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