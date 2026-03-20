El ciclo de Fernando Gago en Universidad de Chile comenzó oficialmente este viernes 20 de marzo. El estratega argentino arribó al Aeropuerto de Santiago junto a su staff técnico, liderado por el exdefensor Fabricio Coloccini, para sellar un vínculo con Azul Azul que se extenderá hasta diciembre de 2027. Tras ser recibido por el gerente deportivo Manuel Mayo, el ex volante del Real Madrid se dirigió a las oficinas del club para firmar un contrato que lo sitúa entre los técnicos con mayor remuneración en el país, alcanzando los US$ 1,5 millones anuales.

¿Cuándo debuta Fernando Gago como DT de la U de Chile?

El debut de Fernando Gago en la banca de Universidad de Chile será el próximo martes 24 de marzo a las 18:00 horas frente a Unión La Calera, en el Estadio Nacional. El técnico argentino llega con un contrato por dos temporadas y un sueldo que ronda los 60 millones de pesos mensuales. Su staff técnico incluye a Fabricio Coloccini como ayudante y Roberto Luzzi como preparador físico, enfocándose en la recuperación de jugadores clave como Charles Aránguiz.

¿Qué dijo Fernando Gago en su llegada a Chile?

Apenas apareció en la zona de arribos de Pudahuel, Gago enfrentó los micrófonos con brevedad pero con mucha seguridad. Al ser consultado por la prensa sobre si conocía el presente táctico y los problemas del plantel universitario, el DT sentenció: “Muchísimo”. No obstante, prefirió mantener la cautela sobre los plazos: “Todavía no tengo nada firmado, así es que una vez que tenga algo firmado hablaremos más tranquilos y con profundidad”, recalcó el ex técnico de Boca Juniors y Necaxa, quien además se reconoció “muy contento” por el desafío.

¿Quiénes integran el cuerpo técnico de Gago en la U de Chile?

El arribo de “Pintita” contempla un equipo de trabajo de primer nivel para intentar revertir los resultados. Fabricio Coloccini será su mano derecha en el campo, mientras que Roberto Luzzi asumirá la preparación física, un área crítica dado el historial reciente de lesiones en el CDA. Además, se confirmó que el staff contará con el apoyo de Manuel Iturra, pieza de la casa que ayudará a Gago a implementar rápidamente su idea de juego ofensivo de cara a la Copa de la Liga.

Rendimiento de Fernando Gago como DT

El historial de “Pintita” en la banca muestra un contraste marcado entre su éxito en Argentina y sus recientes pasos por México. Su mejor versión se vio en Boca Juniors, donde alcanzó un 63.34% de efectividad, mientras que en su última estación, el Necaxa, solo logró un 35% de rendimiento. A nivel global, Gago registra 223 partidos dirigidos con 99 victorias, 56 empates y 68 derrotas.

Resumen de efectividad por club (Actualizado a 2026):

Boca Juniors: 63.34%

63.34% Racing Club: 57.79% (2 Títulos)

57.79% (2 Títulos) Guadalajara: 54.39%

54.39% Necaxa: 35%

35% Aldosivi: 30.77%

En su palmarés como DT, destacan el Trofeo de Campeones (2022) y la Supercopa Internacional (2023), ambos obtenidos con Racing de Avellaneda. Su contrato hasta finales de 2027 refleja la apuesta de Azul Azul por un proceso que no solo busque resultados inmediatos, sino también una identidad de juego protagonista y ofensiva.

En resumen

Contrato: Vínculo por dos temporadas, hasta finales de 2027.

Vínculo por dos temporadas, hasta finales de 2027. Sueldo: US$ 1,5 millones anuales (aprox. 60 millones de pesos al mes).

US$ 1,5 millones anuales (aprox. 60 millones de pesos al mes). Debut: Martes 24 de marzo contra Unión La Calera en el Estadio Nacional.

Martes 24 de marzo contra Unión La Calera en el Estadio Nacional. Staff: Llega con Fabricio Coloccini y Roberto Luzzi; se mantiene Manuel Iturra.

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