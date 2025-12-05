Coquimbo Unido se prepara para una noche cargada de emoción y despedida. Mientras el equipo vive uno de sus mejores momentos deportivos del último tiempo, el entrenador que levantó la estrella pirata ya tiene fecha de salida. El encuentro frente a Unión Española será su último partido al mando: un cierre que llega en medio del aplauso del hincha y el interés internacional por su trabajo.

Esteban González, protagonista del título 2025 y una de las figuras tácticas del torneo, aceptó una oferta desde México y continuará su carrera como nuevo director técnico de los Gallos Blancos de Querétaro. Su partida ya está pactada, tiene contrato por dos temporadas y viajará la próxima semana para asumir en la Liga MX.

📅 ¿Cuándo será el último partido de Esteban González con Coquimbo Unido?

La despedida ya tiene fecha y rival:

📍 Unión Española

📅 Sábado, 6 de diciembre / 18:00 hs

🟡 El plantel ya fue informado internamente

Será su adiós formal en cancha antes de asumir al otro lado del continente.

✈ ¿Cuándo viaja Esteban González a México?

El técnico partirá la próxima semana, cuando complete trámites finales y firme oficialmente con los Gallos Blancos.

⚽ ¿Cuáles fueron los números de Esteban González en Coquimbo Unido?

El DT se va con un rendimiento sobresaliente: 74,61% de rendimiento total en el puerto.

En 2024 inició el proceso con 3 partidos, sumando 2 triunfos y 1 empate (77,78%), instalando un estilo agresivo que terminaría explotando al año siguiente. En 2025 dirigió 29 encuentros con 22 victorias, 6 empates y solo 1 derrota, campaña que coronó con el título de Primera División y un diferencial de +35 goles, con 62 tantos a favor y 27 en contra. El balance final habla solo: 32 partidos, 24 triunfos, 7 empates y solo una derrota, con un saldo goleador de +38 — números de campeón y etiqueta de exportación.

🟡 ¿Quién será el reemplazo de Esteban González en la banca aurinegra para 2026?

El principal apuntado es Juan José Ribera, nombre que ya sonó fuerte en la dirigencia pirata.

Según ADN Deportes, el técnico de 45 años —con paso reciente por Audax Italiano— es una opción real y conocida en Coquimbo, donde ya dirigió y fue uno de los responsables del histórico paso a semifinales de la Copa Sudamericana 2020. Este martes incluso fue visto en Santa Laura siguiendo de cerca al equipo ante Universidad de Chile, una señal que agitó aún más el escenario mientras se define el nuevo ciclo aurinegro.

🧩 En resumen

Esteban González se despide de Coquimbo Unido.

Su último partido será ante Unión Española .

. Nuevo DT de Querétaro FC por dos años .

. Viaja a México la próxima semana tras cerrar su ciclo como campeón.

