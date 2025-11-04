Las celebraciones en Coquimbo Unido siguen luego de haber conquistado el título de campeón del fútbol chileno este 2025, pero tan pronto se acerca el término de la temporada en el elenco aurinegro deben empezar a ocuparse de la conformación del plantel que deberá afrontar importantes desafíos en el siguiente año.

Una de las figuras más importantes en esta campaña del Pirata ha sido el volante argentino Matías Palavecino, quien de paso se ha puesto en el radar tanto de U de Chile, Colo Colo y la UC, un futuro incierto que tampoco está asegurando en el elenco de la Cuarta Región.

👀 En Coquimbo temen no poder retener a Palavecino para 2026

El contrato de Matías Palavecino en Coquimbo Unido finaliza a fines de este 2025, por lo que si bien es una de las prioridades a renovar, desde el conjunto del Barbón no garantizan que ese escenario sea el más seguro.

Así lo explicó el propio gerente deportivo del flamante campeón del torneo, Pablo Ramírez, quien en diálogo con Radio ADN mencionó que: “Matías Palavecino queda libre, digamos, el 31 diciembre. Lo vamos a intentar retener, pero no depende cien por ciento de nosotros”.

“Escapa de nosotros. El domingo tal vez por la emoción, pero ayer casi no hubo ningún jugador que no me abrazara y que dijera que teníamos que hacer la copa juntos. No hubo ninguno, pero es probablemente por la emoción”, añadió el directivo al respecto, dejando instalada la duda sobre cuáles sean los próximos pasos del mediocampista de 27 años.

El “10” pirata fue fundamental en la campaña del campeón este 2025/ © Photosport

📊 Los números de Matías Palavecino este 2025

Palavecino fue fundamental en este glorioso 2025 de Coquimbo y jugó más de 30 partidos entre Campeonato Nacional y Copa Chile.