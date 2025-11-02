Coquimbo Unido escribió la página más dorada de su historia. En un año donde la regularidad, el orden táctico y la fortaleza emocional marcaron la diferencia, el equipo de Esteban “Chino” González se transformó en el nuevo campeón del fútbol chileno, coronando una temporada que quedará grabada para siempre en el puerto.
El Pirata fue una máquina de precisión: defendió como los grandes, atacó con inteligencia y mantuvo una identidad que enamoró a su hinchada. Con un arquero monumental en Diego “Mono” Sánchez, un muro defensivo liderado por Manuel Fernández y Bruno Cabrera, y la pegada letal de Cecilio Waterman, el elenco aurinegro mostró una versión madura, sólida y competitiva.
Detrás de cada cifra hubo una historia, y detrás de cada triunfo, un protagonista que dejó su huella. Así se explica cómo Coquimbo Unido, con esfuerzo, constancia y fútbol, alcanzó su primera estrella en la máxima categoría.
⚽ ¿Cómo fue la campaña del Coquimbo campeón 2025?
El campeón jugó 26 partidos, anotó 40 goles y solo recibió 12, alcanzando 16 vallas invictas, un dato que refleja su orden y consistencia.
En ataque, el equipo registró 111 remates al arco con una precisión del 46,4% y una efectividad de conversión del 15,9%, mientras que en defensa solo permitió 59 tiros en contra durante toda la temporada.
La estructura táctica de Esteban González se basó en la circulación segura: 5.430 pases exitosos (73,1% de efectividad), 88 centros precisos (23,8%) y 168 regates efectivos (43,1%). Además, Coquimbo ganó 1.302 duelos individuales, un 50,5% del total, y completó 275 tackles con éxito (64,1%).
En materia disciplinaria, el campeón cometió 291 faltas, recibió 258, acumuló 67 tarjetas amarillas y solo 6 expulsiones.
🧤 ¿Por qué Diego “Mono” Sánchez fue el gran responsable del título?
El arquero fue, sin discusión, el jugador más determinante del campeonato. Sánchez disputó 25 partidos, recibió apenas 12 goles y logró 15 porterías en cero, con 44 atajadas y un 78,6% de efectividad bajo el arco.
Además, completó 550 pases (54,7% de precisión), 24 despejes y 29 atrapadas seguras, reflejando su influencia tanto en la salida como en la construcción. Incluso atajando dos penales, se convirtió en símbolo de liderazgo y confianza.
Su nivel fue tan alto que Coquimbo terminó siendo el equipo con menos goles recibidos y mayor número de partidos sin que le marcaran en toda la temporada.
🔝 ¿Quiénes fueron los jugadores más importantes del Coquimbo campeón?
Más allá de su bloque defensivo, el título tiene nombres propios que brillaron por regularidad, influencia y números.
🥇 1. Diego Sánchez – El líder del arco
- 25 partidos | 12 goles recibidos | 44 atajadas | 14 vallas invictas
- 78,6% de efectividad | 550 pases intentados | 2 penales atajados
Fue el emblema de la solidez pirata, con reflejos notables y conducción desde el fondo.
🥈 2. Cecilio Waterman – El goleador panameño
- 24 partidos | 9 goles | 40 tiros (18 al arco) | 20,5% de conversión
- 11 pases clave | 1 asistencia | 293 pases (68,6% de acierto)
Marcó ocho goles dentro del área y uno desde fuera, apareciendo siempre en los momentos decisivos.
🥉 3. Nicolás Johansen – El socio ofensivo
- 26 partidos | 7 goles
Letal en las segundas jugadas y definidor implacable en el área chica.
🏅 4. Matías Palavecino – El cerebro del campeón
- 25 partidos | 874 pases (líder del equipo) | 79,9% de precisión
- 699 pases completados | 52 pases clave | 5 goles
Su lectura de juego, cambio de ritmo y pegada de media distancia fueron vitales. Promedió 37 pases por partido y fue el motor creativo del mediocampo.
⚙️ 5. Manuel Fernández – Jerarquía y orden defensivo
- 24 partidos | 176 despejes | 27 intercepciones | 56,3% en entradas
- 562 pases (78,2%) | 62,7% de duelos ganados | 60,9% aéreos | 2 goles
Líder natural, siempre bien posicionado, fue uno de los pilares del equipo más sólido del torneo.
💪 6. Bruno Cabrera – Seguridad y goles desde el fondo
- 24 partidos | 164 despejes | 28 intercepciones | 61,5% en entradas
- 531 pases (76,1%) | 60,6% duelos aéreos ganados | 4 goles
No solo defendió con jerarquía, sino que anotó cuatro goles decisivos que dieron puntos clave en la recta final.
🎯 7. Francisco Salinas – Precisión y volumen por la banda
- 25 partidos | 753 pases (segundo del equipo) | 6 amarillas
Aportó salida constante, centros precisos y una enorme capacidad para sostener la presión rival.
🧩 8. Sebastián Galani – El equilibrio táctico
- 20 partidos | 574 pases (77,5%) | 67,8% en tackles ganados
- 30 despejes | 24 intercepciones | 7 amarillas
Fue el termómetro del mediocampo, sosteniendo la estructura cuando el equipo más lo necesitaba.
⚡ 9. Juan Cornejo – Regularidad y salida limpia
- 24 partidos | 674 pases (tercero del equipo)
Cumplió en ambas áreas, aportando criterio en la construcción y seguridad en la marca.
🔥 10. Nahuel Donadell y Sebastián Cabrera – Aportes puntuales y efectivos
• • Ambos con 2 goles, decisivos en partidos cerrados.
Sumaron energía, velocidad y gol en momentos clave de la campaña. Vale resaltar, también, a Benjamín Chandía que ingresó al 56′ por Martín Mundaca para decretar el 2-0 parcial sobre La Calera para colocar su segundo tanto en el torneo y ayudar así a bajar la primera estrella.
📊 Ranking general de figuras del Coquimbo campeón 2025
|Puesto
|Jugador
|PJ
|Goles
|Pases
|% Precisión
|Duelos ganados
|Amarillas
|Goles evitados / Atajadas
|1️⃣
|Diego Sánchez
|25
|—
|550
|54,7%
|—
|5
|44 atajadas
|2️⃣
|Cecilio Waterman
|24
|9
|293
|68,6%
|44,3%
|3
|—
|3️⃣
|Nicolás Johansen
|26
|7
|—
|—
|—
|—
|—
|4️⃣
|Matías Palavecino
|25
|5
|874
|79,9%
|51,9%
|6
|—
|5️⃣
|Bruno Cabrera
|24
|4
|531
|76,1%
|58,8%
|6
|—
|6️⃣
|Manuel Fernández
|24
|2
|562
|78,2%
|62,7%
|7
|—
|7️⃣
|Francisco Salinas
|25
|3
|753
|74,1%
|50,5%
|6
|—
|8️⃣
|Sebastián Galani
|20
|1
|574
|77,5%
|52,0%
|7
|—
|9️⃣
|Juan Cornejo
|24
|—
|674
|75,0%
|49,8%
|5
|—
|🔟
|Nahuel Donadell / S. Cabrera
|13
|2
|—
|—
|—
|3
|—
🏆 ¿Qué hizo diferente a este Coquimbo campeón?
El Coquimbo 2025 fue el más completo de su historia. Ganó con autoridad, defendió con orden y atacó con eficacia. Promedió 1,32 goles por partido, recibió solo 0,48 y cerró con un diferencial de +29. Su solidez táctica, la jerarquía de Sánchez y el liderazgo de Fernández y Cabrera lo convierten en el mejor campeón de los últimos años en el fútbol chileno.
