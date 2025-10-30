Coquimbo Unido vive un momento dorado. Con 62 puntos en 25 fechas, 19 triunfos, 5 empates y solo una derrota, el cuadro pirata lidera con autoridad el Campeonato Nacional 2025 y sueña con levantar por primera vez la copa de campeón de Primera División.

Al mando está Esteban “Chino” González (2024–), un DT que devolvió la intensidad, el equilibrio y la identidad competitiva al elenco aurinegro. Su campaña, digna de récord, lo proyecta como uno de los entrenadores más importantes en la historia del club, junto a nombres como José Sulantay, Juan José Ribera, Patricio Graff, Fernando Díaz y Raúl Toro, entre otros.

🏆 ¿Quiénes son los entrenadores más importantes de Coquimbo Unido?

⚓ 1. José Sulantay (1980–1983, 1990–1992, 1994–1995, 2001–2003)

Hito: Subcampeón del Campeonato Nacional 1991.

Subcampeón del Campeonato Nacional 1991. Logro histórico: Clasificó por primera vez a la Copa Libertadores 1992 , el debut internacional del club.

Clasificó por primera vez a la , el debut internacional del club. Huella: Construyó la identidad competitiva del equipo y proyectó a figuras que marcaron época.

🏅 2. Juan José Ribera (2020–2021)

Hito: Semifinalista de Copa Sudamericana 2020 , la mejor campaña internacional en la historia del club.

, la mejor campaña internacional en la historia del club. Logro: Eliminó a Junior, Sport Huancayo, Estudiantes de Mérida y Aragua, cayendo solo ante Defensa y Justicia.

Eliminó a Junior, Sport Huancayo, Estudiantes de Mérida y Aragua, cayendo solo ante Defensa y Justicia. Huella: Colocó a Coquimbo en el mapa continental con un juego vertical y valiente.

🥇 3. Patricio Graff (2017–2019)

Hito: Campeón de Primera B 2018 y ascenso a la máxima categoría.

y ascenso a la máxima categoría. Huella: Modernizó el estilo de juego con presión alta y transiciones rápidas. Fue el arquitecto del Coquimbo que volvería a competir internacionalmente.

🔄 4. Fernando Díaz (2022–2024)

Hito: Clasificación a la Copa Sudamericana 2024 y regreso a fase de grupos.

Clasificación a la y regreso a fase de grupos. Huella: Reconstruyó al plantel tras un ciclo irregular y consolidó una base competitiva con sello táctico.

⚽ 5. Raúl Toro (2004–2005)

Hito: Subcampeón del Torneo de Apertura 2005 , con fútbol ofensivo y atractivo.

, con fútbol ofensivo y atractivo. Huella: Uno de los equipos más recordados por su propuesta en Primera División.

🔥 6. Esteban González (2024– )

Hito: Campaña 2025 rumbo al primer título en la historia del club en Primera División .

Campaña 2025 rumbo al . Números: 25 partidos, 19 ganados, 5 empatados, 1 perdido, +26 de diferencia de gol.

25 partidos, 19 ganados, 5 empatados, 1 perdido, +26 de diferencia de gol. Huella: Revitalizó al plantel con orden, intensidad y una lectura táctica impecable. Si consigue la corona, entrará al Top 3 histórico.

🏁 ¿Qué títulos ha ganado Coquimbo Unido en su historia?

Primera B de Chile (4): 1962, 1977, 2018 y 2021.

1962, 1977, 2018 y 2021. Además fue subcampeón de Primera División: 1991 y Apertura 2005.

🌎 ¿Cuál ha sido la mejor campaña internacional de Coquimbo Unido?

Copa Sudamericana 2020 , donde alcanzó semifinales bajo la dirección de Juan José Ribera .

, donde alcanzó bajo la dirección de . En esa edición, Coquimbo eliminó a Aragua, Estudiantes de Mérida, Sport Huancayo y Junior antes de caer ante Defensa y Justicia.

En 2024, con Fernando Díaz, volvió a participar en fase de grupos ante Racing Club, Bragantino y Sportivo Luqueño, sumando dos victorias, dos empates y tres derrotas.

🧩 ¿Por qué Esteban González ya compite por el podio histórico?

Con 62 puntos y un invicto de local que roza el 90% de efectividad, González tiene a Coquimbo en la mejor campaña de su historia en Primera.

y un invicto de local que roza el 90% de efectividad, González tiene a Coquimbo en la mejor campaña de su historia en Primera. Su equipo combina solidez defensiva (solo 12 goles en contra ) y eficacia ofensiva (38 a favor).

) y eficacia ofensiva (38 a favor). De coronarse campeón, se convertiría en el entrenador más exitoso de la era moderna del club y el primero en conseguir una estrella de Primera.

📅 ¿Qué le queda a Coquimbo Unido en el cierre del Campeonato Nacional 2025?

Fecha 26: vs U. La Calera (2/11 – Francisco Sánchez Rumoroso).

Luego, enfrentará a Palestino (8/11), La Serena (23/11), U de Chile (30/11) y U. Española (7/12). Un calendario exigente, pero con el plantel en su punto más alto de confianza.

🗂️ Ranking de los entrenadores más importantes de Coquimbo Unido

# Entrenador Periodo Logro destacado Nivel histórico 1️⃣ José Sulantay 1980–2003 (varios ciclos) Subcampeón 1991 y debut Libertadores 1992 🏆 Fundacional 2️⃣ Juan José Ribera 2020–2021 Semifinal Sudamericana 2020 🌎 Internacional 3️⃣ Patricio Graff 2017–2019 Campeón Primera B 2018 🥇 Ascenso moderno 4️⃣ Fernando Díaz 2022–2024 Clasificación a Sudamericana 2024 ⚙️ Reconstrucción 5️⃣ Raúl Toro 2004–2005 Subcampeón Apertura 2005 ⚽ Estilo ofensivo 6️⃣ Esteban González 2024– Campaña 2025 rumbo al título en Primera 🔥 Era dorada en curso

