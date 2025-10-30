Coquimbo Unido vive un momento dorado. Con 62 puntos en 25 fechas, 19 triunfos, 5 empates y solo una derrota, el cuadro pirata lidera con autoridad el Campeonato Nacional 2025 y sueña con levantar por primera vez la copa de campeón de Primera División.
Al mando está Esteban “Chino” González (2024–), un DT que devolvió la intensidad, el equilibrio y la identidad competitiva al elenco aurinegro. Su campaña, digna de récord, lo proyecta como uno de los entrenadores más importantes en la historia del club, junto a nombres como José Sulantay, Juan José Ribera, Patricio Graff, Fernando Díaz y Raúl Toro, entre otros.
🏆 ¿Quiénes son los entrenadores más importantes de Coquimbo Unido?
⚓ 1. José Sulantay (1980–1983, 1990–1992, 1994–1995, 2001–2003)
- Hito: Subcampeón del Campeonato Nacional 1991.
- Logro histórico: Clasificó por primera vez a la Copa Libertadores 1992, el debut internacional del club.
- Huella: Construyó la identidad competitiva del equipo y proyectó a figuras que marcaron época.
🏅 2. Juan José Ribera (2020–2021)
- Hito: Semifinalista de Copa Sudamericana 2020, la mejor campaña internacional en la historia del club.
- Logro: Eliminó a Junior, Sport Huancayo, Estudiantes de Mérida y Aragua, cayendo solo ante Defensa y Justicia.
- Huella: Colocó a Coquimbo en el mapa continental con un juego vertical y valiente.
🥇 3. Patricio Graff (2017–2019)
- Hito: Campeón de Primera B 2018 y ascenso a la máxima categoría.
- Huella: Modernizó el estilo de juego con presión alta y transiciones rápidas. Fue el arquitecto del Coquimbo que volvería a competir internacionalmente.
🔄 4. Fernando Díaz (2022–2024)
- Hito: Clasificación a la Copa Sudamericana 2024 y regreso a fase de grupos.
- Huella: Reconstruyó al plantel tras un ciclo irregular y consolidó una base competitiva con sello táctico.
⚽ 5. Raúl Toro (2004–2005)
- Hito: Subcampeón del Torneo de Apertura 2005, con fútbol ofensivo y atractivo.
- Huella: Uno de los equipos más recordados por su propuesta en Primera División.
🔥 6. Esteban González (2024– )
- Hito: Campaña 2025 rumbo al primer título en la historia del club en Primera División.
- Números: 25 partidos, 19 ganados, 5 empatados, 1 perdido, +26 de diferencia de gol.
- Huella: Revitalizó al plantel con orden, intensidad y una lectura táctica impecable. Si consigue la corona, entrará al Top 3 histórico.
🏁 ¿Qué títulos ha ganado Coquimbo Unido en su historia?
- Primera B de Chile (4): 1962, 1977, 2018 y 2021.
- Además fue subcampeón de Primera División: 1991 y Apertura 2005.
🌎 ¿Cuál ha sido la mejor campaña internacional de Coquimbo Unido?
- Copa Sudamericana 2020, donde alcanzó semifinales bajo la dirección de Juan José Ribera.
- En esa edición, Coquimbo eliminó a Aragua, Estudiantes de Mérida, Sport Huancayo y Junior antes de caer ante Defensa y Justicia.
- En 2024, con Fernando Díaz, volvió a participar en fase de grupos ante Racing Club, Bragantino y Sportivo Luqueño, sumando dos victorias, dos empates y tres derrotas.
🧩 ¿Por qué Esteban González ya compite por el podio histórico?
- Con 62 puntos y un invicto de local que roza el 90% de efectividad, González tiene a Coquimbo en la mejor campaña de su historia en Primera.
- Su equipo combina solidez defensiva (solo 12 goles en contra) y eficacia ofensiva (38 a favor).
- De coronarse campeón, se convertiría en el entrenador más exitoso de la era moderna del club y el primero en conseguir una estrella de Primera.
📅 ¿Qué le queda a Coquimbo Unido en el cierre del Campeonato Nacional 2025?
- Fecha 26: vs U. La Calera (2/11 – Francisco Sánchez Rumoroso).
Luego, enfrentará a Palestino (8/11), La Serena (23/11), U de Chile (30/11) y U. Española (7/12). Un calendario exigente, pero con el plantel en su punto más alto de confianza.
🗂️ Ranking de los entrenadores más importantes de Coquimbo Unido
|#
|Entrenador
|Periodo
|Logro destacado
|Nivel histórico
|1️⃣
|José Sulantay
|1980–2003 (varios ciclos)
|Subcampeón 1991 y debut Libertadores 1992
|🏆 Fundacional
|2️⃣
|Juan José Ribera
|2020–2021
|Semifinal Sudamericana 2020
|🌎 Internacional
|3️⃣
|Patricio Graff
|2017–2019
|Campeón Primera B 2018
|🥇 Ascenso moderno
|4️⃣
|Fernando Díaz
|2022–2024
|Clasificación a Sudamericana 2024
|⚙️ Reconstrucción
|5️⃣
|Raúl Toro
|2004–2005
|Subcampeón Apertura 2005
|⚽ Estilo ofensivo
|6️⃣
|Esteban González
|2024–
|Campaña 2025 rumbo al título en Primera
|🔥 Era dorada en curso
